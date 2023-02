Università: 750 persone attese per l'inaugurazione del nuovo anno accademico

Sono attese circa 750 persone, venerdì mattina, al Teatro Civico di Vercelli per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022-23, che inizierà alle ore 10.30.

La cerimonia segna anche la ricorrenza dei 25 anni di fondazione dell'Upo: parleranno il rettore, professor Gian Carlo Avanzi, la direttrice generale Loredana Segreto, il presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Alessandro Sciretti, la rappresentante degli studenti, Camilla Sofia Biroli.

Terrà la prolusione il professor Franco Cotana dell’Università di Perugia, che affronterà il tema: «Università, ricerca e sistema produttivo nella transizione energetico-ambientale per lo sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro».

La ministra Anna Maria Bernini ha confermato il suo intervento e si collegherà in videoconferenza.

Saranno premiati: i 19 migliori laureate e laureati dell’anno accademico 2020-'21, tre campionesse dello sport, tre professori emeriti e una professoressa onoraria.

La cerimonia terminerà attorno alle 13.