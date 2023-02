Monossido di carbonio, un killer silenzioso: campagna informativa

Un nemico subdolo e silenzioso. Il monossido di carbonio può uccidere, ma lo fa in silenzio, senza destare allarmi visto che per sua natura è inodore, incolore e insapore. Per fronteggiare i rischi collegati a questo gas, la Prefettura, la Camera di Commercio e il comando provinciale dei Vigili del Fuoco hanno avviato, dallo scorso ottobre, un programma di prevenzione partito con un convegno tecnico dedicato a installatori e amministratori di condominio e che, in questi giorni, si concretizza in una brochure dedicata alla grande platea dei cittadini. A coloro che, pensando di risparmiare, non fanno la manutenzione delle caldaie. O a quanti si affidano a caminetti e stufe mai ripuliti da tempo, per fronteggiare gli aumenti del combustibile. O a chi ricicla impianti dismessi, magari fidandosi dell'amico esperto...

«Un'iniziativa al momento unica in Italia - spiega il prefetto, Lucio Parente -. Sono 20mila le brochure stampate in italiano, inglese, francese e arabo: 5mila saranno nella scuole elementari, altre nei Comuni, grazie all'aiuto della protezione civile. Attraverso l'ufficio scolastico provinciale distribuiremo il pdf alle scuole e agli uffici pubblici affinché lo diffondano attraverso i siti istituzionali».