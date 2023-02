Paci: «Non siamo riusciti a ricaricarci a livello nervoso dopo il derby»

Mister Massimo Paci analizza il ko interno con la Pro Patria: "Un episodio ha fatto la differenza. E' stato un match equilibrato, nel quale inizialmente, avevamo costruito più noi. Poi l'errore nel retropassaggio ci è costato il gol. E, come spesso succede in questo genere d'incontri, chi segna per primo ha la gara in mano. Nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione, abbiamo preso il comando del gioco, con il loro portiere autore di quattro parate determinanti. Non abbiamo fatto gol e, in contropiede, hanno raddoppiato con un'azione viziata forse da fuorigioco.»



«Purtroppo l'episodio dello 0-1 -prosegue Paci - ci ha condizionato, incanalato il match nei nei binari che non volevamo. Arrivavamo da due buone prestazioni e, forse, non siamo riusciti a ricaricarci a livello nervoso dopo il derby. Siamo stati meno "impetuosi" e, come animo, potevamo fare di più. E in queste categorie se non ha la giusta intensità finisci con il pagarlo. Se sei al massimo, quelle situazioni non le concedi e la partita la indirizzi in un'altra maniera".



Paci commenta il cambio tattico nella ripresa: "Ci siamo messi a specchio con i tre difensori, per avere più libertà di manovra, Le cose sono andate meglio ma non siamo riusciti a raddrizzare la partita. Abbiamo sviluppato molto nella loro metà campo. C'è grande rammarico, soprattutto paragonando la squadra vista a Novara". Un match arrivato il giorno dopo la chiusura del mercato: "Avevo paura di questa partita: siamo una fase di passaggio: senza Della Morte al Vicenza con Perrotta e Calvano squalificati non era semplice giocare. Occorre rimanere calmi equilibrati e lavorare senza nessun dramma; riprendere la corsa che abbiamo interrotto già a partire dalla gara di domenica contro il Feralpi".