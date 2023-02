Le pagelle della Pro Vercelli (contro la Pro Patria)

RIZZO: 6

Forse ha anche lui qualche responsabilità sul primo gol. Certo, il retropassagio di Anastasio era troppo molle, ma quando ci si allena a giocare dal basso un portiere deve giocare anche da battitore libero vecchia maniera- Buoni, comunque, alcuni interventi.



CLEMENTE: 6

È un esterno basso che difende bene e si proietta in avanti con generosità, ma non ha il guizzo finale per superare l'avversario e crossare dal fondo. Ma in fatto di grinta è stato uno dei migliori.



CRISTINI: 5,5

Non ha ripetuto la buona anzi ottima prova di Novara. Bravissimo nel gioco aereo, va in crisi quando un avversario gli si presenta davanti, palla al piede.



NiCHOLAS RIZZO: 6,5

Potente e veloce, ottimo esordio. Il difensore che serviva.

ANASTASIO: 5,5

Peccato per quel retropassagio, è un buon giocatore e senza quel neo avrebbe meritato di restare in campo fino alla fine.



CORRADINI: 5,5

Si è un po' perso, pur lottando su ogni palla. Oddio, un po' tutto il centrocampo ha fatto acqua, oggi.



VERGARA: 5,5

Qualche spunto, ma non ha "la gamba" per giocare esterno.E' una mezza punta, di talento. Fuori ruolo fa poco.



SACO: 5,5

Corre e si danna l'anima ma affoga nella ragnatela della Pro Patria, un po' come gli altri.



EMMANUELLO: 5

Avrebbe dovuto prendere per mano la squadra, far valere la sua esperienza, magari tentare il tiro dalla distanza. E invece non si è visto.



IOTTI: 5,5

Il meno peggio dei centrocampisti. Ma anche lui ha girato a vuoto.



COMI: 6

Poco servito, quel poteva fare l'ha fatto.



LARIBI: 7

Un signor giocatore, ha tempre e tecnica, ma non ha ancora i 90 minuti sulle gambe.



IEZZI: 6,5

Si rende prezioso sulla fascia di competenza, nelle due fasi, come sempre.



ARRIGHINI: 6

Fa il possibile. Subisce un fallo (non rilevato) in occasione del secondo gol della Pro Patria, cerca il penalty, che forse c'era.



GUINDO: 6

Niente male ma anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Vergara: è una punta o una seconda punta, non un esterno.



PACI: 5,5

La Pro Vercelli senza Della Morte e senza Calvano soffre, si è visto. Il modulo con quattro esterni funziona quando hai le due catene di destra e di sinistra che si fanno largo. Forse ha sbagliato a non utilizzare Gatto, che è più ala, rispetto a Vergara e Guindo (chiaro: quando si perde i migliori sono semore quelli che il tecnico non ha utilizzato). Comunque ha dovuto fare i conti anche con alcune prestazioni poco convincenti, soprattutto a metà campo. Può comunque contare sui due nuovi acquisti centrati da Casella: Nicholas Rizzo è un ottimo difensore, e Laribi, quando sarà al meglio, potrà giocare tanto esterno alto quanto mezzapunta. Peccato per la battuta d'arresto: sembra che la strada, per la Pro Vercelli di quest'anno, sia perennemente in salita.