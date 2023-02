Indecisione difensiva, Pro Patria in vantaggio dopo 45'

Pro Vercelli-Pro Patria 0-1

Marcatori: Pitou (PP) al 38';





Primo tempo

Nove di gioco, difficile sfondare la linea dei cinque difensori della Pro Patria.

Esterno di Cristini verso la porta avversaria, ma il tiro senza pretese sfuma sul fondo.

Conclusione debole di Corradini, quasi un passaggio per il portiere ospite.

Bene Clemente, che gioca con tanta vigoria, bene Nichola Rizzo, che gioca sicuro.

Siamo al 14'.

Più che il fraseggio basso la Pro Vercelli cerca di superare la linea di interdizione e di difesa della Pro Patria con lanci lunghi.

La prima occasione è della Pro Patria con Bertoni, il cui tiro, da distanza ravvicinata, è pronto ma centrale, para Rizzo.

La Pro Patria gioca con quesi tutti gli effettivi dietro la linea della palla, puntando sulle ripartenze: gara non facile per i vercellesi, che comunque pressano e lottano sulle seconde palle.

Colpo di testa di Cristini servito da Anastasio su punizione, para Del Favero, prima occasione per la squadra di Paci.

Primo cambio nella Pro Patria: Vargas fa uscire Perotti, ammonito, al suo posto entra Ndrecka, alla mezz'ora.

Vivace Vergara, che gioca nella zona di Della Morte: conquista un angolo, poi una punizione, costringendo Castelli (ammonito) al fallo.

Ma sfondare il muro della Pro Patria non è cosa facile.

Erroraccio in impostasione della Pro e la Pro Patria non perdona. Su retropassaggio di Anastasio, Rizzo fa in tempo a uscire e Pitou s'incunea e segna: Pro Patria in vantaggio.

Terzo ammonito (Molinari) nella Pro Patria.

Un minuto di recupero.

Formazioni.

Pro Vercelli (4-1-4-1): Rizzo M.; Clemente, Cristini, Rizzo N., Anastasio; Emmanuello; Vergara, Saco, Corradini, Iotti; Comi. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Gatto, Gheza, Laribi, Febbrasio, Iezzi, Arrighini, Macanthony, Guindo. All. Paci.

Pro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Saporetti, Molinari; Perotti (Ndreck 30'), Stanzani, Bertoni, Ferri, Vezzoni; Castelli, Pitou. A disposizione: Mangano, Vaghi, Ndrecka, Brignoli, Fietta, Citterio, Piran, Lombardoni, Gavioli, Cassano, Zanaboni, Piu. All. Vargas.

Aritro Rinaldi di Bassano del Grappa

Ammoniti: Perotti, Castelli, Molinari della Pro Patria; Vergara della Pro Vercelli;