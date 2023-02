Attacco, difesa e centrocampo della Pro Vercelli a mercato chiuso

Con l'acquisto di Rojas (eterna promessa del Crotone) e la non-cessione di Gatto, la rosa al momento è questa; in tutto 23 elementi, 24 se contiamo Febbrasio (che ha già esordito)

PORTIERI: Rizzo, Valentini, Vaccarezza

CENTRALI: Cristini, Perrotta, N.Rizzo

ESTERNI BASSI: Iezzi, Clemente, Anastasio, Iotti, Costanzo

CENTROCAMPISTI: Emmanuello, Corradini, Calvano, Saco, Louati

ESTERNI ALTI E MEZZEPUNTE: Gatto, Laribi, Vergara, Rojas

ATTACCANTI: Comi, Arrighini, Guindo

Il mercato:

Cessioni: Masi, Gentile, Rigon, Macchioni, Silvestro, Della Morte, Mustacchio

Acquisti: Laribi, N. Rizzo, Vaccarezza, Rojas, Costanzo

La squadra si è indebolita? Dipende da Laribi e Gatto, uno dei due in coppia con Vergara: gol cross e rifornimenti per le punte centrali, Comi o Arrighini (ma anche Guido).

L'attacco, insomma, è un punto interrogativo. Magari va bene così, un tridente (aspettando Laribi, ci vorranno almeno due settimane ) Vergara-Arrighini-Comi non è niente male.

Poi c'è l'ultimo acquisto, Rojas, che l'anno scorso, nel Crotone di Modesto non trovò mai spazio. L'ex tecnico della Pro (ora a Vicenza) se mancavano attaccanti preferiva schierare Borrello (altro ex). Rojas è un piccolo mistero: poche presenza, ma spesso invocato dalla tifoseria calabrese. Vedremo.

Passiamo al centrocampo, che è rimasto invariato.

Emmanuello, Corradini, Calvano, Saco, Loauti (presenza importante, ora fermo per infortunio) con Iotti che può giocare mezzala erano il centrocampo di partenza ed è il centrocampo che finirà il campionato.

La difesa no, si è indebolita. Non tanto sugli esterni, ne abbiamo: Iezzi o Clemente sulla destra; Anastasio o Costanzo (o il giovane Fabbrasio, che ha già esordito) sulla sinistra. Manca un difensore centrale; la difesa della Pro Vercelli davanti a Rizzo, gli stopper insomma, sono Cristini, Perrotta e Nicolas Rizzo. (Qualche giornale ha scritto che Costanzo è uno stopper vecchia maniera, Paci, ieri, ci ha detto che è un esterno sinistro: vedremo).

Ricapitolando. L'attacco ha perso il talento di Della Morte, si spera in Laribi: se ingrana, e dovrebbe, il reparto è completo con sette giocatori a contendersi tre maglie (Comi, Arrighini, Guindo, Vergara, Gatto, Laribi e Rojas) tanto nel 4-3-1-2 quanto nel 4-1-4-1 che è il modulo vincente, delle ultime due partite.

Centrocampo. Quello era e quello è rimasto. Col rientro di Louati c'è addirittura abbondanza.

Difesa (esterni bassi e centrali): manca una pedina. Che potrebbe essere trovata tra i tanti svincolati.

Se non dovesse arrivare nessun centrale Paci dovrà farsi bastare i tre che ha (Perrotta, Cristini e Rizzo) e, in caso di necessità, utilizzare Calvano. È la falla che ha questa rosa, un problema non facile per Paci in caso di assenze (squalifica o acciacchi) di due difensori puri.

In buona sostanza: Paci ha avuto a disposizione una rosa troppo folta nella prima parte del torneo (prendiamo i terzini o esterni bassi, erano un esercito: Iezzi, Silvestro, Gentile, Macchioni, Renault, Anastasio, Iotti) mentre adesso risulta incompleta per la mancanza di un centrale, di uno stopper insomma.

Conclusione. Non ci piove sul fatto che la cessione di Della Morte abbia indebolito l'attacco, né piove sul fatto che manca un centrale. Ma è anche vero che la rosa andava sfoltita. Una rosa troppo folta con troppi galli nel pollaio non è facile da gestire, e genera malumori.

Quindi attendiamo il verdetto del campo.

Fino a oggi è stato di 33 punti su 24 partite giocate (1,37 a partite).

Vedremo poi i numeri delle ultime, decisive 14.