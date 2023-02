Una fermata Tav tra Vercelli e Novara

Una stazione lungo la linea dell'alta velocità tra Vercelli e Novara che possa rappresentare un collettore anche per chi arriva alla Malpensa e, tramite la A26, dai laghi e dal varesotto. Un tema che unisce i territori di Vercelli e Novara: per provare a ottenerla, il sindaco novarese Alessandro Canelli rispolvera un protocollo di intesa che risale al 2004 e che la prevedeva. Martedì il sindaco novarese ne ha parlato in un incontro a Roma col ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

«Abbiamo parlato - dice Canelli - del fatto che la realizzazione di una stazione in linea dell’alta velocità auspicabilmente collegata anche a Malpensa sarebbe un fattore positivo per rendere il nostro territorio ancora più attrattivo e funzionale al sistema delle imprese e dell’Università».

«Ora - conclude Canelli - serve l’aiuto di tutti a partire dai parlamentari e dagli amministratori dei territori del Piemonte Orientale, dal presidente Alberto Cirio e dell’assessore Marco Gabusi per dare forza al progetto e tentare di realizzarlo».