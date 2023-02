Inseguiti dai carabinieri, lanciano un chilo di coca dall'auto in corsa

Hanno lanciato dal finestrino dell’auto un panetto di cocaina da un chilo mentre cercavano di sfuggire ai Carabinieri che li inseguivano. Un quantitativo che, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato almeno 40.000 euro.

Due spacciatori novaresi di 31 e 42 anni, residenti nei quartieri alla periferia sud della città, sono stati arrestati al termine di un’attività di monitoraggio e pedinamento partita qualche settimana fa.

I militari hanno intercettato il trentunenne vicino casa mentre saliva in auto con il conoscente e, insospettiti, hanno deciso di inseguirlo e fermarlo per un controllo.

Ne è nato in inseguimento per le vie a sud di Novara durante il quale il passeggero ha lanciato un involucro subito raccolto dalla pattuglia.

I due fuggitivi si sono diretti a tutta velocità verso i paesi dell’immediata cintura a sud di Novara. I carabinieri, avendo però già identificato gli occupanti, per evitare pericoli, non hanno proseguito oltre.

L’involucro recuperato, circa un chilo di cocaina, è stato sequestrato. Nel frattempo si è messa in moto la procedura per chiedere il fermo dei due uomini, che è stato poi eseguito. Entrambi sono in carcere.