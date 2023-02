Investimenti per il parchetto e lo sport

L’Amministrazione comunale ha stanziato importanti risorse per i parchi gioco della città, in questi giorni sono stati ultimati i lavori per la posa di nuove attrezzature ludiche nel parchetto di San Bernardo.

Oltre ai nuovi giochi posati su area antitrauma come previsto dalle norme, sono stati sistemati i giochi che necessitavano di manutenzione e sono state realizzate anche installazioni di nuovi arredi e attrezzature complementari che integreranno e miglioreranno la fruizione del parchetto di San Bernardo da parte di famiglie e bimbi che lo frequentano. Inoltre, nell’adiacente campo di calcio sono stati avviati i lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi per i nostri ragazzi.

Il progetto prevede la sistemazione di questo importante impianto sportivo, complementare al campo sportivo comunale di piazza Molino, ma soprattutto la realizzazione di un blocco autonomo di spogliatoi e di servizi annessi, in maniera tale da consentire in futuro di poter effettuare l’attività sportiva ed agonistica anche nel campo di calcio di San Bernardo.

«All’interno delle aree verdi del territorio comunale – spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - sono presenti numerose aree gioco per i nostri bimbi, che rappresentano importanti punti di incontro e aggregazione dei cittadini e per questo richiedono attenzione, manutenzione, cura e investimenti per la loro implementazione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di creare aree attrezzate integrate apprezzate dai più piccoli, ma rivolte non solo a loro, ovvero aree inclusive, accessibili e intergenerazionali».

Per quanto riguarda il campo di San Bernardo, i nuovi spogliatoi e i vari interventi complementari rappresentano un investimento che consente di sistemare e adeguare un impianto sportivo e, nel contempo, di incrementare la potenzialità e la capacità della dotazione sportiva della città, rispondendo alle necessità della comunità e in particolare del mondo sportivo.