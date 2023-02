Impresa dell’LG Trino, che punta ai play off, Cigliano strapazzato dalla Virtus Vercelli

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – PRO EUREKA 0-0

L’Alicese/Orizzonti non sfrutta il turno casalingo con l’ultima in classifica Pro Eureka Settimo. Finisce a reti inviolate con la recriminazione per un gol annullato a Fiorenza (dubbio fuorigioco) e la traversa colpita da Clerici. Prossimo turno in trasferta con il temibile Aygreville.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mane Schettino, Pelle Clerici Caamano (dal 65’ Gatoufi), Keita Gai (dall’85’ Diadoro) Edaili Moussaif Fiorenza. A disp: Faccio, Petrocelli, Franchin, Imberti, Berruti, Verna, Pecoraro. All. Mellano.

PROMOZIONE

LG TRINO – BELLINZAGO 2-1

Impresa dell’LG Trino, capace di infliggere la seconda sconfitta stagionale al Bellinzago. La vetta della classifica è ancora lontana (10 punti), ma i play-off possono effettivamente concretizzarsi. (vedasi anche il mezzo passo falso del Pro Novara). Al fulmineo vantaggio di Meo Defilippi risponde il team novarese, Ci pensa Passannante a decidere le sorti della gara.

LG Trino: Cerruti, Buscaglia Meo Defilippi, Pane Baggio Marteddu, Passannante Birolo Vergnasco (dal 79’ Pasini) Bernabino Osenga (dal’ 70 Verbano). A disp: Berruti, Fedeli, Maino, Giordano, Roberto, Oudaless, Zannotti. All. Yon.

Marcatori: al 2’ Meo Defilippi (LGT), al 13’ Asole (B), al 69’ Passannante (LGT)

DUFOUR VARALLO – BIANZE’ 1-0

Il Bianzè non riesce ad uscire indenne dal confronto con il Dufour Varallo e piomba nuovamente nella zona calda della classifica. La partita non ha offerto molto, gli azzurri hanno avuto un paio di palle gol solo nel finale. Le parate più impegnative erano a carico di Perucca. Strepitoso in un’occasione.

Bianzè: Perucca, Tornari Ghannay (dal 77’ Stesina), Geminardi Valrosso Perinetti (dal 79’ Mahmood), Urena Provera Anselmino (dal 57’ Federico) Azhar, Carena. A DISP: Mhreti, Baraye, Rega, Lanfredini, Bortone, Appendino. All. Costanzo.

Marcatore: al 73’ Nobili (DV)

PRIMA CATEGORIA

CIGLIANO – VIRTUS VERCELLI 2-4

Il Cigliano crolla al Bassanino ed ora deve fare i conti con una classifica sempre più precaria. Bene la Virtus Vercelli che trova in Porcelli l’eroe di giornata, ma l’intera squadra ha convinto. La partita è andata in archivio dopo la prima frazione (0-3). Le reti di Alfano (il migliore dei giallorossi) attenuano solo il divario numerico, ma resta la confusionaria organizzazione di gioco.

Cigliano: Bagnis, Quilico Farjaoui (dal 62’ Maranta), Calandra Gaudino Comotto, Grosso (dal 55’ Tagirta) Giolitto (dal 60’ Strenuo) Alfano Germano Moussaif (dal 63’ Buffon). A disp: Marino, Reynoso, Sassi. All. Gaudino.

Virtus Vercelli: Cairola, Bellardita Ceccarelli, Kane Bertola Maggiolo, Valente Bellinghieri Arnone Porcelli Napolitano. All. Pochetti.

Marcatori: al 2’ Bertola (V), al 31’ Arnone (V), al 46’ e al 50’ Porcelli (V), al 57’ e al 70’ su rigore Alfano (CI)