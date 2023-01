Poste Italiane presenta Polis: i servizi digitali anche per i centri vercellesi

Delegazione di sindaci vercellesi a Roma, questa mattina, per la presentazione del progetto Polis di Poste Italiane che ha l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne dell'Italia attraverso la realizzazione di uno “sportello unico di prossimità” e la creazione della più grande rete di coworking del Paese. La mappa dei sindaci invitati all’evento nella capitale ne indica ben 76 in provincia di Vercelli.

Con il progetto Polis, Poste Italiane si impegna a rafforzare e connettere il territorio nelle zone più marginali, confermando la propria storica missione di azienda al servizio del Sistema Paese.

Poste Italiane creerà 250 “Spazi per l'Italia”, una rete di coworking con oltre 10mila postazioni di lavoro e di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione per professionisti, imprese, azioni e singoli cittadini. Tra questi, 80 spazi di coworking saranno realizzati in Comuni con meno di 15mila abitanti. La rete di “Spazi per l'Italia” sarà creata attraverso la trasformazione di edifici direzionali e di grandi uffici postali distribuiti in tutte le province italiane, nei principali distretti industriali e nelle aree di alto interesse ambientale, culturale e paesaggistico.

I primi 37 spazi saranno aperti entro la fine del 2023. Tali strutture costituiranno una rete nazionale in quanto tutti gli edifici saranno tra loro interconnessi, collegati a banda ultra-larga e dotati di alta capacità computazionale diffusa. La fruizione sarà pubblica ed il modello di servizio sarà disciplinato in ciascun ambito territoriale, remunerando a Poste Italiane solo i costi vivi sostenuti. Sono previste apposite convenzioni di servizio tra Poste Italiane, pubbliche amministrazioni nazionali e locali, associazioni di impresa, università e centri di ricerca. Poste Italiane diventerà cosi il primo operatore in Italia nel coworking.

Attualmente in Piemonte sono in attività 214 uffici postali in provincia di Alessandria (88 sono gli sportelli Atm Postamat); 71 in provincia di Aosta (45 Atm); 120 nell’Astigiano (48 Atm); 83 nel Biellese (23 Atm); 264 nella provincia di Cuneo (92 Atm); 108 in quella di Novara (51 Atm); 419 nel Torinese (235 Atm); 85 nel Verbano-Cusio-Ossola (31 Atm); 91 nella provincia di Vercelli (36 Atm).