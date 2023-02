Fondazione Crv: aperti i bandi 2023. Quattro le macro aree di intervento

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha aperto i bandi 2023, appuntamento cruciale per le moltissime realtà del territorio che possono usufruire del prezioso budget per realizzare progetti che, di anno in anno, salgono di livello, come conferma il presidente, Aldo Casalini: «Soprattutto nel settore cultura, i bandi hanno incentivato la progettualità delle associazioni e favorito interventi molto curati sul fronte della stima e della rendicontazione dei costi, oltre che della qualità delle proposte».

Strutturati in quattro settori cardine del territorio, i bandi sono: Valore alla Cultura (area Arte e Cultura con scadenza 31 marzo 2023); Well-Fare (area Volontariato, assistenza anziani, assistenza categorie deboli, educazione con scadenza 31 marzo 2023); TrasportiAmo (area Salute, Volontariato, Assistenza con scadenza 31 marzo 2023); SportiAmo (settore Attività sportiva 2023-2024 con scadenza 31 luglio 2023 e apertura 1° maggio 2023).

Gli interessati possono trovare i dettagli relativi sul sito di Fondazione CR Vercelli: www.fondazionecrvercelli.it, alla voce attività erogativa/bandi in essere.