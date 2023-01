Il genio di Molière mercoledì al Teatro Civico

Emilio Solfrizzi sarà a Vercelli mercoledì 1 febbraio alle 21.00, sul palcoscenico del Teatro Civico, con Il Malato Immaginario, nuovo allestimento della celebre commedia scritta da Molière e diretta già in passato dal regista Guglielmo Ferro.

Lo spettacolo, nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Molière scoccati il 15 gennaio del 2022, è stato rappresentato in moltissimi teatri italiani durante una lunga e fortunata tournée. Approda dunque anche a Vercelli inserito nella stagione teatrale 22/23 realizzata dal Comune e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

La forma originale è quella di una Comédie-ballet con le musiche di Marc-Antoine Charpentier ma nella versione di Guglielmo Ferro non ci sono balli o musiche dal vivo e tutto ruota attorno alla performance di Solfrizzi -Argante . Il suo malato è piuttosto giovanile, non è la vecchiaia che lo pungola, e punta tutto proprio su quel carattere che ha reso celebre Molière , la nevrosi.

In questo caso la nevrosi che definisce il protagonista (monomaniaco come tutti i protagonisti molieriani) è l’ipocondria. Ma ad Argante, come suggeriva il grande critico teatrale e traduttore Cesare Garboli, «non è la guarigione che gli interessa. […] Finché esistono i medici, esiste anche l’illusione che il futuro di un’esistenza malata non sia la morte, ma un’ipotetica vita da sani».