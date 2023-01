Pallacanestro Femminile Vercelli: primo posto in classifica

CAMPIONATO SERIE C - girone di qualificazione

3^ giornata di ritorno

Venerdi 27.1.2023 - Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 11 - ore 21.00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Femminile Biellese 52-48

(Parziali: 16-10; 30-24; 40-36).

Tabellino: Bassani; Acciarino 14; Deangelis 2; Bracco 13 ; Pollastro 8; Leone Sara 3; Bouchefra 5; Gentilini 1; Sarrocco 4; Leone Giulia; Momo C.; Chillini 2; Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Il match clou del Girone A del campionato di serie C femminile si è giocato nell’anticipo di venerdì sera 27 gennaio al “Piacco” di Vercelli e l’ha spuntata la PFV sul Basket Femminile Biellese .per 52-48, raggiungendo così le biellesi in cima alla classifica, a due sole giornate dalla conclusione del girone di qualificazione.

Ora le vercellesi, nella seconda fase, partiranno con due punti in più in dotazione nella corsa verso i primi quattro posti per i play off promozione.

La partita è stata molto intensa ed, a tratti, anche piuttosto bella. Le ragazze di Bendazzi partivano con il piglio giusto quanto a concentrazione e prendevano subito un buon vantaggio (10-0 già al 5’) e, con una difesa spietata concedevano alle biellesi i primi punti solo al 7’ su due tiri liberi.

Poi, trascinate letteralmente da un’ottima Trucano, le biellesi si avvicinavano anche grazie ad un paio di triple: 16-10 a fine di periodo.

Nella seconda frazione BFB si avvicinava, aggiustando la mira da fuori (ma non da sotto) ed al 14’ era -1: poi ci pensava Bracco, con una sequenza fra cui una tripla, (con Deangelis, Chillini e S.Leone al seguito), a sistemare le cose, per il 30-24 di metà gara,

Nel terzo periodo la PFV segnava con il contagocce, ancora Acciarino e Bracco e con Gentilini e Leone S. a ruota, ed una rediviva Pollastra, mantenevano la squadra avanti di 4 punti (40-36) al 30’.

Si arrivava così alla volta finale, in cui le vercellesi davano l’impressione iniziale di non farcela a reggere il ritmo forsennato tenuto in tutta la gara, ed al 32’ si registrava sul 40-41 il primo sorpasso biellese. Ma era un episodio effimero, prontamente rimediato da una mini sequenza di Bouchefra e dai tiri liberi a segno di Pollastro, Bracco ed Acciarino la quale, a 9” dalla sirena, ne metteva dentro due con molta freddezza,portando la sua squadra a +4 e rendendo così di fatto impossibile la rimonta avversaria in quel breve lasso di tempo.

Arrivava, così, la tanto attesa rivincita, resa ancora più bella dalla importante cornice di pubblico che ha assistito alla partita, con anche una folta rappresentanza ospite, ed ancora più difficile dal metro arbitrale applicato per gran parte della gara, che permetteva troppo “le mani addosso” penalizzando le giocatrici di casa , notoriamente pregiudicate da questo atteggiamento (19-11 il conto totale dei falli fischiati) rivelandosi invece fiscale quando si trattava di interenti della compagine di Vercelli.

Una bella affermazione, dunque, sulle capo classifica fino a ieri, che proietta la PFV al girone finale con una buona dote di punti (potrebbero essere 10 su 12, se andrà bene).

Il prossimo turno in calendario prevede per la PFV la trasferta di Nole, sabato prossimo 11 febbraio, contro una compagine – il Basket Nole - che è sempre bene prendere “con le molle”, affrontndola con molta concentrazione ed attenzione.