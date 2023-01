Terribile schianto tra Ponderano e Sandigliano - foto

Terribile frontale tra due automobili questa mattina intorno alle 9,30 sulla Sp 400 tra Ponderano e Sandigliano.

Entrambi i conducenti dal forte impatto, anche se lievemente, ma sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con codice verde.

Oltre al 118 che ha soccorso i conducenti e ai Vigili del Fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza del mezzi, sul posto è arrivata anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la viabilità che per procedere con rilievi e rimozione dei mezzi è stata modificata.