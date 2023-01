Novara, minaccia di morte la ex con selfie "al coltello": arrestato 38enne

Perseguitava e minacciava l’ex compagna, anche inviandole foto di coltelli e armi varie: è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Novara. L’uomo è un 38enne tratto in arresto in flagranza di reato e denunciato per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere.

L’ex compagna aveva denunciato due volte negli scorsi le molestie subite che si traducevano in centinaia di chiamate e messaggi giornalieri minacciosi e in veri e propri appostamenti sotto la sua abitazione. Ieri pomeriggio, mentre si trovava nella sua abitazione con i figli minorenni, la donna riceveva dall’ex compagno una foto che lo ritraeva con un coltello a scatto di grosse dimensioni, corredata da una esplicita minaccia di morte.

La donna contattava quindi la Centrale Operativa per chiedere il pronto intervento. L’equipaggio intervenuto, rintracciato rapidamente il soggetto segnalato, sottoponeva a perquisizione sia il veicolo che l’uomo. Nel portabagagli veniva quindi trovata una mazza da baseball, che aveva nascosto nella biancheria intima un taglierino e il coltello a scatto fotografato poco prima. L’uomo veniva arrestato in flagranza e portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.