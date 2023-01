Il tempo delle scelte importanti: l’offerta formativa e gli indirizzi di Coverfop

“Chi dice che è sempre la stessa musica?” è lo slogan scelto da Coverfop quest’anno per raccontare i suoi indirizzi di scuola media Superiore “E’ uno Call to Action che vuole rappresentare un messaggio pedagogico, quello che siamo e facciamo tutti i giorni legandolo al “suono” che ci propongono e chiedono le giovani generazioni” ci illustra Linda Barbolan, presidente di Coverfop. «Scegliere una scuola professionale deve essere una scelta di qualità, esattamente l’opposto di alcuni “pregiudizi” difficili da sradicare. Ci siamo voluti concentrare sul messaggio pedagogico per scardinare il pensiero che le scuole professionali non offrano un'istruzione di qualità. Il sistema formativo/educativo delle scuole professionali si concentra su una didattica personalizzata, un uso intelligente dei laboratori e un'offerta formativa innovativa e flessibile. E’ un sistema che accompagna e indirizza gli studenti in tutto il corso di studi».

Attenzione alla didattica, buoni successi occupazionali, percorsi individualizzati? E’ questa la “musica diversa” che sabato mattina spiegherete alle famiglie durante l’OpenDay?

«La nostra idea portante – ci rispondono le docenti Paola Grasso e Petra Timpanaro responsabile degli indirizzi di scuola superiore – è che la scuola deve essere trasparente e onesta riguardo alle sfide e alle opportunità proposte, per creare una relazione di fiducia con gli studenti, le famiglie e la comunità. Quello che dice è la realtà ma la si ottiene grazie al lavoro quotidiano. Insegnamento personalizzato, docenti qualificati, problemi reali e pertinenti al campo professionale come punto di partenza per l'apprendimento. Laboratori, stage e tirocini in azienda, progetti di gruppo sono il fulcro della nostra proposta professionale e tecnica. La formazione e l’educazione vanno di pari passo nelle nostre aule. E da qui partono i mille progetti che sviluppiamo ogni anno. Parlare di tematiche legate al rispetto dell’altro come la violenza sulle donne è abituale nelle nostre aule, ed i nostri studenti ne sono perfettamente coscienti. Un piccolo progetto: In ogni bagno abbiamo voluto posizionare una tampon box, utilizzando lo slogan #Closethegap. E lo slogan non è stato pensato solo per il progetto specifico. Proviamo ad insegnare continuamente il rispetto dell’altro, sviluppando progetti, mettendo a disposizione la scuola e la sua rete. Creiamo cittadini, perché il successo passa attraverso l’accompagnamento alla crescita personale, assecondando i talenti individuali. Senza pretese dogmatiche».

La scuola come un insieme all’interno di altri insiemi e Coverfop come “un mondo” dialogante in assonanza e dissonanza?

«Il mondo Coverfop è una definizione - rispondono assieme Paola Grasso e Petra Timpanaro – che ogni tanto ci viene data. Possiamo dire che non ci dispiace? È il coronamento del nostro lavoro, non per forza si cerca di distinguersi, ma se ci viene riconosciuta una peculiarità non possiamo che esserne contente. Inserire attività extracurriculari come i progetti di avvicinamento all’altro, far comprendere le disabilità e valorizzarle, spingere sui temi sociali, fare lezioni sull’uso dei social spiegando la complessità ed i rischi dello strumento, parlare di alimentazione questo è il mondo dell’Istituzione formativa Coverfop. Coinvolgere la comunità, le aziende, portare l’idea della comunità educante dentro la scuola e non lasciarla come osservatore esterno o, peggio, come giudicante (il progetto dottorStranascuola). Ma anche partecipare a competizioni e concorsi, come WorldSkill o i campionati di automazione».

Sabato 28 gennaio dalle 9 alle 12 ci sarà un OpenDay di presentazione dei tre indirizzi: Automazione Industriale, Estetica ed informatica. Il lavoro che si svolge per orientare e consigliare la scelta è un lavoro profondo, lunghissimo ed impegnativo.

«È necessario prima di tutto dare valore a chi fa l’orientatore – risponde Francesca Girone responsabile Orientamento di Coverfop – ed al lavoro che c’è dietro. Coverfop svolge una doppia funzione, quella istituzionale con Obiettivo Orientamento Piemonte e quella di orientamento alle proprie attività. Siamo molto attenti anche a separare i ruoli, per evitare confusione e fraintendimenti. Orientare significa fare ricerche approfondite, dare risposte attente anche in relazione al bisogno espresso dagli studenti. Quest’anno moltissime scuole medie si sono aperte a svolgere laboratori con i genitori ed a iniziare i percorsi di orientamento fin dalla prima media. Un dato oggettivamente positivo. Se invece ci soffermiamo su Coverfop un dato importante è puntare sulla reputazione della scuola, come hanno illustrato le mie colleghe. Altri punti di forza dell’orientamento verso la nostra proposta sono la gratuità di costo, i programmi di studio focalizzati sull’apprendimento professionale, il supporto per l’inserimento lavorativo in uscita dalla scuola e l’ubicazione. Non solo Vercelli è baricentrica e facile da raggiungere (la conferma è che molto studenti provengono da altre province) ma la scuola è “comoda” con i suoi spazi enormi e facile da raggiungere».

Non resta quindi che andare a visitare la scuola sabato 28 gennaio (dalle 9 alle 12) in piazza Cesare Battisti, 9 a Vercelli, scoprire le aule, i laboratori ed i programmi. E farsi aiutare dalla segreteria per le iscrizioni al sistema ministeriale SIDI.

Per ogni informazione la segreteria è raggiungibile allo 0161.502006 ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 (escluso il venerdì pomeriggio). Si può anche scrivere a scuola@coverfop.it o visitare il sito www.coverfop.it e compilare il form di prenotazione per l’OpenDay.

Per chi invece vuole fare l’iscrizione direttamente al sito del MIUR (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) il codice meccanografico di Coverfop è: VCCF001005.