Comune: continua l'erosione del Carroccio

Si sgretola il gruppo consiliare della Lega che, perdendo Damiano Maris, perde anche la leadership nella coalizione di maggioranza: il Carroccio scende ora a 8 consiglieri esattamente come Fratelli d'Italia, formazione che, dopo Candeli, accoglie il secondo dissidente leghista nel giro di un paio di mesi.

In passato, nel partito di Giorgia Meloni, avevano trovato casa anche Simone Boglietti Zaccone, Carlo Riva Vercellotti, Tullia Babudro e Donatella Demichelis, oltre alla già citata Candeli. Un'espansione del gruppo – del quale fanno parte fin dal 2019 Martina Miazzone e Stefano Pasquino – che riflette la crescita nazionale del partito. Quali possano essere le conseguenze politiche, all'interno del Consiglio comunale, di questo nuovo slittamento del baricentro politico si vedrà nelle prossime settimane. Ma che i rapporti tra il Carroccio e Maris si fossero raffreddati da tempo non è mai stato un mistero: il più recente segnale si era avuto nel Consiglio comunale del 30 novembre quando il giovane consigliere non si era accodato ai colleghi leghisti che avevano lasciato l'aula su indicazione del commissario Enrico Montani.

Ma anche in precedenza Maris, classe 1994, aveva assunto posizioni diverse da quelle dei compagni di partito. In epoca covid, ad esempio. Maris era stato tra coloro che avevano votato a favore di un ordine del giorno per i tamponi gratuiti a disposizione dei lavoratori che non si erano vaccinati. Posizioni che, evidentemente, hanno aperto un canale di dialogo con il segretario di FdI, Emanuele Pozzolo. Che, negli ultimi anni, in silenzio ma portando a casa rilevanti risultati in termini di crescita del partito.