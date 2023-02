Calcio, Napoli: si indaga ancora sull'acquisto di Victor Osimhen

Le indagini si allungano per altri sei mesi, quello sull'acquisto del calciatore Victor Osimhen dalla squadra del Lilla. Una situazione che è spuntata fuori nel mese di Giugno scorso per il falso bilancio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Per avere maggiori informazioni sui pronostici, quote, statistiche, promozioni, bonus e le offerte dei bookmaker, accedi alla piattaforma.

L'indagine

La Procura di Napoli ha iscritto il presidente Aurelio De Laurentiis, la moglie e due figli nel registro degli indagati, per il reato di falso in bilancio. La Guardia di Finanza, più che altro, si sono concentrati sulla compravendita del calciatore Victor Osimhen col Lille ma non solo, nel mirino ci sono altri tre calciatori. Le perquisizioni quindi sono partite sia a Napoli, Roma che Lille, ma oltre che al presidente Aurelio De Laurentiis sembra esserci anche alcuni dirigenti del club. Tutto questo è accaduto l'estate scorsa, ma oggi la procura allunga l'indagine per altri 6 mesi. Infatti era uno dei casi più seguiti che portò prima all'assoluzione generalizzata nei processi sportivi di primo e secondo grado e in seguito alla riapertura del caso grazie alle carte inviate dalla procura di Torino per il meno 15 alla Juventus deciso da parte della Corte federale d'Appello. Per sapere com'è andata la partita Novara-Pro Vercelli, chi ha vinto e come si è svolta in campo si può andare a leggere qui.

Cosa è accaduto?

Ma realmente cosa è successo e perchè si indaga sull'acquisto di Victor Osimhen? La nuova proprietà del Lille, lancia una denuncia a causa dei precedenti proprietari che i magistrati francesi hanno messo in atto. Il giocatore del Napoli, Victor Osimhen fu acquistato dal club campano con 52 milioni di euro contanti che poi sono stati integrati dalla cessione del portiere Orestis Karnezis e di altri tre calciatori della Primavera che in realtà, non sono mai stati impiegati dal club francese. I nomi di Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri che sono stati iscritti a bilancio per 21,3 milioni di euro, dunque una cifra di plusvalenza che per la procura era alquanto sospetta. Tanto sta che la stessa cosa si era verificata anche nel club della Juventus che poi grazie alle intercettazioni e alcune e-mail è stato tutto superato per la Corte federale d'Appello.

Il rischio del presidente e del club del Napoli

Ma a questo punto, dopo l'accaduto allora cosa rischia il Napoli? Con la proroga di sei mesi ancora non sappiamo in realtà cosa si rischia e cosa accadrà è, ma le procure della Repubblica nel frattempo, inviano alla Federcalcio quelle carte mancanti nel momento in cui verranno chiuse le indagini. Con l'allungarsi delle tempistiche, ci si limita anche alle informazioni da parte della Guardia di Finanza. Inoltre la procura federale sicuramente non si ferma e chiede subito ai pm di Napoli il fascicolo che riguarda appunto le indagini in corso. Da quello che abbiamo saputo, per adesso, le carte necessarie e nella documentazione non ci sarebbero intercettazioni telefoniche ambientali, ma solo le deposizioni dei calciatori che sono rimasti coinvolti. Per sapere quindi come se la caverà il presidente Aurelio De Laurentiis, sua moglie, i suoi figli e la situazione in generale, dobbiamo comunque aspettare qualche mese. L'acquisto di Victor Osimhen e degli altri calciatori francesi sicuramente hanno dietro qualche imbroglio che presto sapremo di cosa si tratta.