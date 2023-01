Droga all'interno dell'area del carcere: il ritrovamento della Penitenziaria

Ancora involucri contenenti droga, all'interno del carcere di Vercelli. A segnalare il ritrovamento è Mario Corvino, vice segretario regionale del Sappe, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria.

«Gli uomini della Polizia Penitenziaria - spiega Corvino - hanno attentamente ispezionato, come di consueto, il perimetro interno e quello esterno del carcere, rinvenendo involucri contenenti droga. Questo ha imposto il controllo delle aree adiacenti alla zona, che ha però dato esito negativo».

Grazie allo scrupolo, all’attenzione e alla professionalità dei Baschi Azzurri in servizio a Vercelli che si è stroncata la circolazione illegale di droga tra le sbarre, salvaguardando e garantendo la sicurezza interna dell’istituto. «Il Sappe - conclude Corvino - rimarca una volta di più che senza un immediato intervento dell’amministrazione in termini di strumenti operativi di contrasto all’uso di telefonini e di droga sarà sempre più difficile garantire la legalità e la sicurezza all’interno dei penitenziari italiani”.

Plauso agli uomini del Reparto di Polizia Penitenziaria di Vercelli arriva anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe, che torna a sottolineare come il rinvenimento sia avvenuto «grazie all'attenzione, allo scrupolo e alla professionalità di personale di Polizia. Questo deve far comprendere una volta di più come le attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Penitenziaria sono fondamentali. Ogni giorno la Polizia Penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda l’illecita introduzione e il possesso di telefoni cellulari nonché lo spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti, di sostanze stupefacenti. Auspico che l’Amministrazione penitenziaria promuova ed intensifichi momenti di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di Polizia Penitenziaria di tutta la Regione, in particolare sui temi – come quelli del contrasto all’introduzione di droga e telefonini cellulari in carcere – maggiormente utili alla quotidianità operativa dei Baschi Azzurri».