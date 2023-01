La maestra, l'ingegnere, gli anziani commercianti: chi erano i vercellesi ricordati dalle pietre d'inciampo - FOTO

«Io c'ero quando arrestarono Giuseppe Leblis, a Macchie. Anche la mia famiglia venne fermata ma la Gestapo, temendo attacchi dei partigiani, decise di tornare a prenderci il giorno successivo. Restammo nella casa parrocchiale dove avevamo trovato rifugio e quella fu la notte più drammatica che io ricordi. I miei genitori cercavano il modo di riuscire a mettere in salvo la famiglia, ma non sapevano dove scappare. Fu grazie a una rete di amici, che ci vennero a prelevare rischiando la vita, che tutti noi ci salvammo». Laura Ravenna è la nipote dell'ingegner Leblis, brillante professionista della Vercelli degli anni '30, allievo di Galileo Ferraris al Politecnico di Torino, a lungo presidente dell'Università Israelitica di Vercelli e figura di spicco della città. Lui, fermato della Gestapo, stanco di nascondersi, rispose con orgoglio di essere ebreo e lo disse in cinque lingue diverse. Leblis, che fino al 1942 aveva aiutato gli ebrei a espatriare e aveva organizzato le scuole del ghetto di Vercelli per i ragazzi espulsi dalle scuole pubbliche, non si salvò dal lager: venne ucciso il giorno stesso del suo arrivo ad Auschwitz.

A ricordare questo vercellese illustre, oltre alla via che gli è stata dedicata nell'area industriale e all'albero nel giardino dei giusti del parco Iqbal Masih, c'è, da venerdì 27 gennaio 2023, una pietra d'inciampo collocata all'inizio di via Monte di Pietà, dove Leblis aveva casa. La nipote Laura Ravenna, che vive a Torino, ha voluto essere presente alla cerimonia «testimoniando ancora una volta – ha detto la presidente della Comunità, Rossella Bottini Treves – il legame tra la sua famiglia e Vercelli che si è concretizzata anche con importanti donazioni per i lavori al cimitero di corso Randaccio».

Pochi minuti prima, in via Foà, erano state posate le pietre d'inciampo davanti a quella che fu l'ultima casa della famiglia Jona, anch'essa ricordata dalla città di Vercelli con l'intitolazione di una via: «Enrichetta Jona, che era stata maestra all'asilo Levi – hanno detto gli studenti, leggendo un breve ritratto della famiglia - prima di morire nel campo di Terezin, appena liberato, fece dettare un ringraziamento per gli amici dai quali lei e i genitori avevano trovato ospitalità, prima di essere arrestati in Valsesia».

Felice Jona e la moglie Regina Segre, genitori di Enrichetta, erano stati commercianti di stoffe con negozio in corso Libertà: loro non videro mai la liberazione del campo di Auschwitz dove erano stati internati, perché assassinati ben prima del 27 gennaio 1945.

«L'impegno per ricordare gli altri vercellesi morti nei lager proseguirà», ha assicurato il sindaco Andrea Corsaro appoggiando la proposta della presidente Bottini Treves di porre una targa a ricordo del luogo in cui si trovava il cancello del ghetto. «La comunità ebraica di Vercelli era una delle più antiche e prestigiose del Piemonte - ha ricordato il sindaco -: ne facevano parte imprenditori, commercianti, professionisti, intellettuali. Tramandare la loro memoria è un dovere verso voi giovani perché quando i testimoni di quei giorni non ci saranno più, non si perda il ricordo di chi fu strappato alla propria casa, agli affetti e alla vita».

«Le leggi razziali – ha spiegato Bottini Treves nel suo intervento – cancellarono persino il nome di questa strada, già allora intitolata al filantropo Elia Emanuele Foà, sostituendolo con la dicitura "via 17 novembre 1938", data di promulgazione dei “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”».

A seguire la cerimonia, dopo gli anni delle limitazione anti-covid, c'erano tutti i rappresenti delle istituzioni cittadine e provinciali, delle associazioni d'arma, del mondo del volontariato e della scuola: coordinata dalla Prefettura, la manifestazione si è snodata tra l'area della Sinagoga e via Monte di Pietà, attenta a fare memoria di ciò che è stato, affinché mai più possa ripetersi.