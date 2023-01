Lega: «Nuove regole per un Consiglio più moderno e funzionale»

Riceviamo e pubblichiamo.

La Lega ha votato favorevole alla proposta di nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

È un fatto positivo che si possa finalmente approvare oggi con spirito bipartisan – a distanza di quasi 10 anni dall’ultima modifica - un nuovo regolamento che renderà – almeno questo è ciò che ci auguriamo un po’ tutti – il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari più efficiente, più moderno e adeguato rispetto alle sfide che ci attendono negli anni a venire.

Si tratta di una proposta normativa che è stata ideata e costruita, riunione dopo riunione, con l’impegno e il contributo fattivo di tutti i gruppi politici, nessuno escluso; Ciò non era così scontato.

È importante sottolinearlo: il regolamento cosi come approvato non è il frutto, non è il risultato di un’imposizione politica della maggioranza ai danni della minoranza consiliare.

Nel pieno rispetto reciproco dei ruoli, si è voluto dare vita a un testo equilibrato, moderato, che ha accolto talune proposte della maggioranza e talune proposte delle opposizioni, senza che ciò tuttavia abbia determinato la perdita di coerenza dell’impianto normativo stesso.

Si sarebbe potuto fare di più?

È difficile dirlo.

Ciò che possiamo però affermare con certezza è che tra le molte novità condivise che saranno introdotte nel nuovo regolamento ve ne sono alcune importanti e al tempo stesso attese, che colmano alcune lacune presenti nel testo normativo vigente.

Mi riferisco in particolare alla possibilità di tenere le sedute consiliari con modalità telematica completamente a distanza (art. 2 comma V) in presenza di circostanze speciali o eccezionali, o in presenza di gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore.

Questa facoltà non è infatti contemplata nel regolamento vigente; con le modifiche che abbiamo introdotto ciò invece sarà possibile.

Ed è un fatto, a nostro giudizio, assolutamente positivo aver voluto inserire all’art. 6 comma 10 una dettagliata e analitica descrizione delle modalità di svolgimento delle sedute consiliari in forma telematica, così da evitare in futuro, in caso di bisogno, di dovere ricorrere a rimedi o a soluzioni estemporanee, e comunque non pienamente appaganti.

Altra modifica degna di nota, che sana un vulnus presente nell’attuale testo regolamentare vigente, è la nuova previsione del consiglio comunale aperto di cui all’art. 6 comma 11. Attualmente il consiglio comunale, aperto alla partecipazione di altri soggetti istituzionali o del mondo delle imprese e dell’associazionismo, non si può tenere in forma pubblica, ma occorre che ne sia sospesa la pubblicità e che prosegua a porte chiuse. Grazie alle modifiche sopra citate invece, per le rilevanti cause di interesse pubblico indicate dallo Statuto (art 25: questioni di rilevante interesse locale, nazionale o internazionale) il Presidente del Consiglio comunale, previo parere favorevole dei capigruppo, potrà convocare su uno specifico argomento un’adunanza pubblica – che varrà come sessione straordinaria - del consiglio comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, consigli di amministrazione di enti dipendenti o partecipati dal Comune, aziende anche private, associazioni, categorie professionali, specifiche categorie di cittadini. Al termine dell’adunanza aperta potrà essere sottoposta alla discussione e al voto del c.c. una proposta di ordine del giorno sulla questione specifica, oggetto della seduta consiliare.

Vorremmo infine ringraziare, a nome del gruppo consiliare che rappresento, l’opera encomiabile svolta dall’ufficio di segreteria, presieduto dal dott. Pavia: un’attività puntuale non solo di supporto, ma anche propositiva senza la quale oggi probabilmente non saremmo qui a votare questo testo di legge.