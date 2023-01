Ucraina e Iran, incontro al Pd di Trino

Riceviamo e pubblichiamo.

Ormai da mesi le prime pagine dei giornali sono occupate dalle notizie che arrivano dall’Ucraina, scenario di guerra alle porte d’Europa dopo la grave aggressione da parte della Russia di Putin, e dall’Iran, dove continuano senza sosta manifestazioni e proteste contro il regime, scatenate dall’uccisione di Mahsa Amini. Vicende diverse e per certi aspetti lontane tra loro ma che testimoniano come la battaglia per la libertà contro i regimi autoritari sia in un momento delicato e importante.

Siamo convinti che ciò che accade anche molto distante da noi debba interessarci, sia per le ricadute dirette sulle nostre vite, sia perché la tutela della pace e dei diritti va sostenuta ovunque, perché la libertà delle persone è un valore universale.

Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un incontro presso la nostra sede per meglio comprendere quanto sta accadendo per il prossimo sabato 28 gennaio alle ore 10. Sarà con noi Michele Gaietta, esperto di relazioni internazionali e professore a contratto all’Università Cattolica di Milano.

Questo appuntamento, che segue quello con Federico Fornaro dedicato alla presentazione del suo volume dedicato all’ascesa del fascismo, è il secondo di una nuova serie di incontri che andrà man mano ad arricchirsi e che saranno dedicati sia ai temi della politica nazionale e internazionale, così come ad aspetti della nostra città.

L’invito è aperto a tutti, vi aspettiamo in corso Cavour 42, sabato mattina alle 10.