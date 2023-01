Calcio vercellese: giornata positiva per Bianzè e Santhià

ECCELLENZA

VENARIA – ALICESE/ORIZZONTI 3-0

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Angeli (dal 7’ Petrocelli, dall’83’ Bravo) Schettino, Pelle Clerici (dal 66’ Verna) Caamano, Keita (dal 58’ Franchin) Gai Mane Moussaif Diadoro. A disp: Faccio, Berruti, Ramundo, Dhaffar, Pecoraro. All. Mellano.

Trasferta poco fortunata per l’Alicese/Orizzonti, complicata anche dalla vittoria del Baveno che si porta ad 1 solo punto dalla squadra di mister Mellano. Pesano le assenze di Pasinato e Fiorenza. I torinesi passano in vantaggio poco dopo la mezz’ora con Taraschi e mettono al sicuro il risultato nel secondo tempo. Domenica prossima big match al Salussolia/Ravetto con il Pro Eureka Settimo, ultimo in classifica.

---

PROMOZIONE

BIANZE’ – VIGLIANO 3-1

Bianzè: Perucca, Tornari Stesina (dal 63’ Ghannay), Geminardi Perinetti Federico (dall’88 Baraye), Urena (dal 74’ Bortone) Provera Anselmino (dall’82’ Mahmood) Parrinello (DAL 60 Azhar) Carena. A disp: Mhreti, Lanfredini, Corinaldesi, Rega. All. Costanzo.

Marcatori: al 2’ Provera (B), al 14 Texeira (V), al 38’ Parrinello (B), al 70’ Urena (B)

Il Bianzè conquista tre punti pesanti contro la Cenerentola Vigliano. La rete iniziale di Provera trova la reazione dei biellesi che si riportano in partita grazie ad un calcio di rigore. E’ Parrinello poco prima del riposo a dare la spinta giusta per agguantare il successo. Con questo risultato il Bianzè esce dalla zona play-out e prepara la sfida con il Dufour Varallo.

----

JUVE DOMO – TRINO 1-1

Trino: Cerruti, Verbano Pane (dal 76’ Buscaglia), Marteddu Baggio Meo Defilippi, Osenga (DAL 78’ Pasini) Birolo Vergnasco Bernabino (dall’88’ Roberto) Passannante. A disp: Berruti, Fedeli, Ferrara, Maino, Oudadess, Zannotti. All. Yon.

Marcatori: al 48’ Pesce (J), al 49’ Passannante (T)

Buon pareggio del Trino, con botta e risposta nel volgere di pochi minuti. Peccato che il ritmo dei Bellinzago e Pro Novara non conosca pause. La rincorsa degli azzurri comunque continua e domenica prossima può avere sviluppi positivi. Al Picco arriva la capolista Bellinzago.

----

1^ CATEGORIA

SANTHIA’ – LA VISCHESE 2-1

Santhià: Groppo, Giorgi (dal 74’ Campana) Mazzitelli, Pairotto Rhiane (dal 79’ Barhoumi) Ferrero (dal 91’ Cogliati), Dosso Moustafa Messano, Torta (dal 77’ Aleinikov) Zaninop: Naim, Vitali, Dobrincu, Sacchi, Bellinghieri. All. D’Agostino.

Marcatori: al 24’ Messano (S), al 52’ Dosso (S), al 67’ Rasconà (L)

Il Santhià riprende il dialogo con la vittoria mettendo k.o. La Vischese. Un successo determinante nella lotta per la salvezza, ora ampiamente a portata di mano con l’aggancio a quota 20 del Pro Roasio.

ALTRI RISULTATI

VALDILANA BIOGLIESE – CIGLIANO 1-1

VIRTUS VERCELLI – GATTINARA 0-2

PRO PALAZZOLO – QUARONESE 0-0