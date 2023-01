Alimentazione: buone pratiche per la buona salute

Il 16 gennaio le classi 4^A e 4^B Servizi socio-sanitari dell’Istituto Professionale Lanino hanno avuto un ulteriore incontro nell’Aula magna dell’Istituto Tecnico Cavour con la dottoressa Giulia Alesci, educatrice professionale.

La dottoressa Alesci ha iniziato l’incontro con una breve definizione del concetto di malattia, poi ha parlato della sedentarietà e dei danni che può provocare l’alcol. In seguito ha trattato altri argomenti come l’ipertensione, l’alimentazione e ci ha spiegato l’importanza di un’alimentazione sana e dell’attività sportiva per l’essere umano.

Ha evidenziato le conseguenze di una cattiva alimentazione che possono portare ad esempio all’obesità o all’anoressia e ad altre patologie. Per concludere l’esperta Giulia Alesci ha mostrato un video che ha illustrato la vita di una ragazza che stava diventando anoressica, vittima dei pregiudizi della società e delle fissazioni sul proprio fisico. Si era ritrovata in una situazione molto grave.

Grazie al video e alla coinvolgente dottoressa abbiamo compreso il valore della salute psicofisica.