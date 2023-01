Santhià si maschera

SANTHIA’ - “Vetrine e Balconi in Maschera”: è questo il nome

dell'iniziativa promossa dalla Pro Loco per rendere la città più

festosa, più allegra e ospitale nei giorni del Carnevale storico.

L’idea, nata dal direttore artistico Paolo Bonanni, sta diventando una

simpatica tradizione e molti sono in fermento per addobbare i propri

balconi e vetrine all’insegna di coriandoli, stelle filanti e allegre

decorazioni. “Tutti possono partecipare e l’iscrizione, totalmente

gratuita, dovrà pervenire entro il 7 febbraio, nel negozio del

presidente della Pro Loco in corso Nuova Italia 104 oppure via mail a

info@prolocosanthia.it”, spiegano i responsabili dell’associazione

presieduta da Fabrizio Pistono.

E’ inoltre stata rinnovata la

collaborazione con alcuni carristi, con i quali viene nuovamente

proposta l’iniziativa denominata “Adotta un Mascherone”: chi vorrà,

potrà adottare una vera e propria opera d’arte in cartapesta, che

renderà unico il proprio balcone o la propria vetrina. Un’apposita

giuria, nominata dall’associazione, effettuerà un sopralluogo per

visionare le realizzazioni in gara e stilerà una classifica in base a

fantasia, creatività, allegoria e qualità della proposta.

Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione, mentre al balcone

e alla vetrina vincenti sarà consegnato un premio speciale. “Invitiamo

cittadini e commercianti a dare libero sfogo alla loro fantasia, con

idee frizzanti e colorate – conclude patron Pistono - vogliamo rendere

il nostro carnevale ancor più unico e indimenticabile. Abbiamo deciso

di ideare questa piccola competizione per stimolare l’estro, la

creatività ma, soprattutto, la voglia di collaborare della

cittadinanza per un fine comune”.