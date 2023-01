«Santhià, ripristinate il treno delle 6.28 per Torino»

«Oggi nel rispondere al mio Question time – dichiara la consigliera regionale Monica Canalis – l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, ha dichiarato che lo spostamento alle 7.21 del treno delle 6.28 da Santhià è stato la conseguenza di una pressione dei comitati di cittadini biellesi. Tutte le istanze territoriali devono essere tenute in debita considerazione, ma un assessore regionale non può sottrarsi al confronto con alcuni comuni per accontentarne altri. E’ necessario ascoltare tutti ed operare una mediazione».

«I pendolari di Santhià – aggiunge il vice sindaco della cittadina vercellese, Mattia Beccaro – stanno subendo un ingiusto disagio. Molti hanno dovuto ricorrere a un mezzo privato con maggiori costi finanziari e ambientali. La Regione si faccia parte attiva con Trenitalia per ripristinare il treno del mattino delle 6.28».

«Sin dal suo esordio - concludono i due rappresentanti del Partito Democratico - abbiamo capito che il trasporto ferroviario non è la priorità di questa Giunta regionale, ma incolpare i cittadini biellesi per la riduzione dei trasporti in provincia di Vercelli ci pare francamente un po’ troppo».