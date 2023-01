Con l'inizio dell'anno nuovo ripartono anche le proposte dei Servizi Educativi del Museo Leone rivolte alle famiglie e ai bambini più piccoli (0-6 anni). La Cultura a portata di mamma, evento fisso dei mercoledì di luglio da 11 anni a questa parte, prova in questo 2023 a moltiplicare gli appuntamenti anche in altri periodi.

Nell'ultimo sabato pomeriggio di ogni mese le Merende da Leone i! saranno caratterizzate da colori ed emozioni, senza tralasciare la merenda vera e propria!

L'obiettivo di questi incontri è trasformare lo spazio del laboratorio in esperienze che, partendo dall'osservazione di un dipinto e utilizzando il corpo, i colori e la fantasia, possano suscitare emozioni e sviluppare relazioni tra adulti e bambini. Infatti ogni appuntamento avrà come protagonista uno o più dipinti delle collezioni permanenti e non del museo.

Dal 2017 come Museo Family and Kids Friendly il Leone condivide appieno il principio su cui si basa il progetto Nati con la Cultura e cioè che l’Arte può trasformarsi in una grande risorsa di benessere, rigenerazione e potenziamento creativo per tutti gli esseri umani, a partire dai primi anni di vita. Portare i bambini al museo, dunque, non è soltanto uno svago diverso dal solito, ma è soprattutto un percorso di crescita di tutta la famiglia e di avvicinamento alla cultura che può contribuire a formare cittadini più attivi, più informati.

Il calendario delle Merende da Leone i! Scoprendo i quadri del Museo Leone...:

-Sabato 28 gennaio 2023 ore 16: merenda per grandi e piccini e a seguire attività legata a 2 dipinti non esposti di una collezione di arte contemporanea. Sveliamo solamente i titoli delle opere: “Onde verdi azzurre” e “Piranha azzurro”...

-Sabato 25 febbraio 2023 ore 16: merenda per grandi e piccini e a seguire attività sui ritratti di Palazzo Langosco e i nostri ritratti. Come ci vediamo? Come ci vedono gli altri?

-Sabato 25 marzo 2023 ore 16: merenda per grandi e piccini e a seguire attività sul dipinto di R. Albertaro, “La mia città (dedicato a Vercelli)”. La mia città del cuore sarebbe...Vorrei abitare in una città...

-Sabato 29 aprile 2023 ore 16: merenda per grandi e piccini e a seguire attività sull'opera non esposta “Esplosione stellare” di G. Sambonet. Facciamo esplodere i colori con le nostre emozioni utilizzando mani, piedi e...

-Sabato 27 maggio 2023 ore 16: merenda per grandi e piccini e a seguire attività su due opere appositamente esposte...Quale sceglierete per mettervi alla prova?

Informazioni:

Tutti gli incontri avranno una durata di circa un'ora e mezza (merenda inclusa) e prevedono l'ingresso da Via Leone, 19.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3483272584 entro il giovedì precedente.

Tariffe: euro 10,00 (1 bambino e 1/2 adulti massimo); euro 2,50 ogni partecipante in più