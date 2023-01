Coppa Piemonte, S2M finisce con un'altra vittoria

Si conclude con il terzo posto del girone, l’avventura in Coppa Piemonte per la S2M Volley Vercelli. Nell’ultimo incontro delle qualificazioni, le bicciolane vincono per 3-0 contro il Club76 Playasti.

La gara delle vercellesi è stata impeccabile con i tecnici Gheradi e Vigliani, che hanno fatto ruotare tutta la rosa a propria disposizione, permettendo a tutte le atlete di scendere in campo, ottenendo degli ottimi risultati e altrettanti riscontri positivi.

I sestetti visti in campo, con la rotazione anche dei liberi Saino e Breda, hanno mantenuto costante l’attenzione ed alto anche il livello del gioco, permettendo a Ogliaro e compagne di conquistare un’altra vittoria.

Una nota particolare va a Giulia Ippolito che ancora 14enne ha realizzato 20 punti nei tre set disputati, risultando la MVP della partita.

Per fare una sintesi di questa manifestazione, le vercellesi hanno vinto cinque partite subendo solo due sconfitte, nei due primi incontri iniziali, quando la squadra era ancora priva di amalgama e continuità.

Ora la parentesi coppa lascia spazio al campionato che riprenderà sabato 4 febbraio.

Comello e compagne ospiteranno alla palestra Bertinetti alle ore 18. L’Unionvolley Pinerolo, nella prima giornata del girone di ritorno.

Occorrerà riprendere il cammino per l’avvicinamento ai Play Off promozione.

S2M VOLLEY VERCELLI – CLUB 76 PLAYASTI 3 – 0 25/16 25/17 25/18

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (1), Bertinazzi, Breda (L2), Comello (8), De Ambrogio (4), Fenoglio (5), Ippolito (20), Lupo (2), Ogliaro (6), Patrucco (3), Saino (L1), Trasente (1),

Vattimo (1), Vercellone (4).

ALL: Gherardi, Vigliani