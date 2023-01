Cigliano: la minoranza chiede un Consiglio comunale straordinario

A Cigliano il vento della burrasca politica pare non placarsi. La scuola dell’infanzia Ortensia Marengo tiene banco: alcuni consiglieri di minoranza hanno chiesto un consiglio comunale straordinario in cui sia discussa l’opportunità di un collaudo statico super partes dell'edificio.

Intanto, il Comune ha organizzato una serata in cui è stata illustrata la definizione di un impianto dedicato alla lavorazione delle lane di roccia e di vetro, sia si tratti di rifiuti classificati come pericolosi che non pericolosi. Presenti una cinquantina di persone tra cui numerosi agricoltori di Cigliano e di Livorno Ferraris, Paese dove in effetti dovrebbe sorgere lo stabilimento. Il sito ricavato da una discarica esausta è collocato al confine delle due località.

Durante l’incontro sono affiorate alcune problematiche nonostante le ampie rassicurazioni della ditta che gestirà il sito: in merito ai trasporti si tratta di 3 o 4 autocarri al giorno, i “materassini” di fibra sono custoditi in speciali borse sigillate e aperte solo all’interno di una struttura, inoltre il monitoraggio della zona circostante è continuo e la lavorazione avviene a secco.

Gli agricoltori hanno espresso forti preoccupazioni per l’eventuale inquinamento delle acque e delle coltivazioni. Un evento del genere comporterebbe danni ingenti, d’altronde sia la produzione cerealicola che quella inerente frutta e verdura è soggetta ad accurati controlli da parte delle ditte acquirenti. Senza dimenticare che sono stati ignorati, attraverso le specifiche organizzazioni, durante la convocazione della conferenza dei servizi.

Tale istituzione finora non ha espresso alcun parere, mentre da parte del Comune di Livorno Ferraris è stata richiesta un’integrazione documentale, ad oggi non pervenuta. Il nodo, sempre secondo l’azienda promotrice, ora è legato alla viabilità. Ed in questo caso alla decisione del Comune di Cigliano, proprietario delle strade su cui devono confluire i camion.