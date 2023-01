"Che il Circo lavori con gli artisti, basta con gli animali in schiavitù"

SANTHIÀ- “Lasciate gli animali lontano dai riflettori e mandate una scena solo i numeri degli artisti”: è questo l’appello lanciato dall’associazione SOS obiettivo salute guidata da Paola Bertona in occasione dell’arrivo in città del circo si Alex Medini che tra gli spettacoli proposti vede anche quelli che coinvolgono diversi animali.

"Per molti cittadini di Santhià e paesi limitrofi è cambiata la sensibilità nel riguardo dei circhi con spettacoli in cui si utilizzano gli animali. I leoni, le tigri, come qualsiasi altro animale che compare nei manifesti pubblicitari del circo, sono belli da vedere solo quando possono correre liberi e non addestrati, sottomessi alla volontà dell’uomo per puro divertimento e lucro - spiega la presidente Bertona - ormai questi spettacoli sono considerati desueti dalla maggior parte delle persone e sono un’offesa alla dignità animale oltre ad essere percepiti con eguale orrore con cui si guarda all’uso delle pellicce". Per questi motivi, quindi, l'associazione si è fatta portavoce della contrarietà a questo tipo di spettacoli, inviando anche una missiva ai consiglieri comunali affinché possano avere contezza della sensibilità dei cittadini che suoi social hanno in gran parte manifestato contrarietà all’uso degli animali negli spettacoli circensi.

"E' solo questione di tempo poiché la legge delega sugli spettacoli itineranti che vieta l’impiego degli animali nei circhi è entrata in vigore il 18/08/2022 mancano solo i decreti attuativi che si auspica arrivino puntualmente - continua poi la presidente - nel mentre abbiamo ritenuto opportuno far sentire la voce di chi è contrario a questo tipo di utilizzo degli animali, perchè lo ritiene un messaggio diseducativo per le nuove generazioni che vorremmo invece fossero rispettose di ogni forma animale ed in particolare di tutto ciò che può rappresentare qualcosa di diverso da sè, affinché possano crescere con una cultura inclusiva verso il prossimo sia che si tratti di umani oppure di animali".

L'associazione precisa poi che con questa "protesta" non vuole assolutamente mettere in discussione come la compagnia Medini tratti gli animali che possiede, bensì desidera solamente rimarcare che, nonostante questi animali siano nati in cattività, non è accettabile che vengano, loro malgrado, costretti ad effettuare esercizi che nulla hanno a che vedere con la loro essenza di creature selvatiche.

"Non è concepibile che queste creature siano costrette in schiavitù, umiliate solo per il diletto altrui ed il profitto della compagnia circense - conclude infine decisa la Bertona - sarebbe quindi auspicabile che il circo Alex Medini portasse in scena esclusivamente i numeri dei propri artisti, lasciando che gli animali possano trascorrere la loro vita lontano dalle luci della ribalta.