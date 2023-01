Cigliano, petizione per l'Ortensia Marengo: la risposta dell'amministrazione

La risposta della maggioranza alla raccolta firme (sono state 1043) è giunta puntuale: non si tratta di un ripensamento, come auspicato dal Comitato “Salviamo la Ortensia Marengo”, ma di un manifesto con indicazioni chiare.

Il sindaco e gli amministratori sostengono che la petizione non è stata gestita nel modo giusto, o comunque non come indica la normativa (art. 14 del regolamento comunale: le petizioni vengono presentate in forma scritta su carta libera, indirizzate al sindaco o ad altri organi dell’ente e recante nome, cognome e indirizzo e recapito telefonico del/dei presentatori, n° e tipo documento di identificazione, motivo e contenuto della petizione, data e firma dei presentatori).

Inoltre spiegano che ristrutturare la scuola costerebbe 2.260.000 Euro, ma con una vita dichiarata di non più di 35 anni e senza la sicurezza in caso di eventi sismici. Una nuova scuola costerebbe 3.400.000 Euro con tutte le sicurezze richieste e una vita centenaria. Respingono anche la congettura “se utilizzate i soldi delle casse comunali verranno alzate le tasse”., dichiarando che è falso e per legge non si possono utilizzare i soldi delle tasse per costruire la scuola, si sta invece lavorando per cercare i finanziamenti necessari, realisticamente non raccontando favole e menzogne.