Caro bollette: l'Amministrazione si nasconde

Nei giorni scorsi, su richiesta della minoranza, è stata indetta una riunione in Prima Commissione per approfondire i temi legati al caro bollette e alle relative conseguenze sulle tariffe proposte da Atena Trading. Una riunione molto partecipata, che ha visto presenti tutti i membri della commissione oltre ad altri consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, che hanno colto l'occasione per uno scambio di vedute approfondito e costruttivo.

Un momento di confronto importante per provare a fare chiarezza su un tema chiave e di grande attualità, un chiarimento che ci saremmo aspettati venisse promosso dall’Amministrazione Comunale (che invece era pressoché assente) e non solo per la volontà dei consiglieri di opposizione.

L’Amministratore Delegato di Atena Trading ha illustrato i motivi dei rincari dei prezzi (pari a circa 7 volte per i contratti gas scaduti), assicurando maggior chiarezza nell’informazione al pubblico e la possibilità, per gli utenti più colpiti dalla crescita dei prezzi, di modificare il tipo di contratto. Ha anche detto che sono in previsione ragionamenti per valutare una ridefinizione dei prezzi ad ora fissati.

Il Comune, oltre che da alcuni consiglieri di maggioranza, era rappresentato solamente dall’Assessore Michelini, che ci ha sostanzialmente spiegato come non siano ancora in previsione azioni da parte dell’Amministrazione per supportare i cittadini che dovranno affrontare gli aumenti.

Ricordiamo che lo scorso giugno ad un’interrogazione sul tema era stato risposto che si stava valutando “l’opportunità di attivare interventi di solidarietà per fornire ulteriori forme di sostegno al pagamento delle utenze”. Parole e annunci apparentemente vuoti, essendo l'unico supporto ad ora previsto quello derivante dalle bollette stesse dei cittadini vercellesi.

Come al solito di fronte alle situazioni complesse l’Amministrazione Comunale si nasconde, delega responsabilità ad altri o procrastina, fino a quando i problemi e le complessità non si presentano davanti ancora più grandi di quello che erano in origine.

Se la politica è lungimiranza e capacità di affrontare le complessità, questa non è politica.

Alberto Fragapane, Partito Democratico

Paolo Campominosi, Voltiamo Pagina

SiAmo Vercelli

Michelangelo Catricalà, Gruppo Misto