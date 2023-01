Cosa fare a Venezia in 2 giorni

Venezia in due giorni

Venezia è una città ideale per i viaggi brevi, poiché offre molte attrazioni da vedere e da fare in un breve periodo di tempo.

La sua posizione sull'acqua la rende unica e la sua storia e cultura la rendono una delle città più visitate d'Italia.

In questo articolo, vi mostreremo come sfruttare al meglio i vostri due giorni a Venezia, tra le attrazioni più famose e le esperienze più autentiche.

Il Ponte di Rialto

Il Ponte di Rialto è uno dei punti di riferimento di Venezia e una delle attrazioni più famose da vedere.

Il ponte, costruito nel 1591, attraversa il Canal Grande e collega il sestiere di San Polo con quello di San Marco.

Il Ponte di Rialto è una delle più antiche strutture di Venezia e offre una vista panoramica sui canali e sui palazzi.

La sua posizione centrale lo rende un luogo ideale per fare una passeggiata e ammirare la città dall'alto.

Lungo il ponte ci sono numerosi negozi e bancarelle dove si possono acquistare souvenir e prodotti tipici veneziani.

Fare una passeggiata sul Ponte di Rialto è un'esperienza imperdibile per chi visita Venezia.

Basilica di San Marco

La Basilica di San Marco è uno dei principali luoghi di culto di Venezia e una delle attrazioni più famose della città.

La basilica, costruita nel X secolo, è famosa per la sua architettura bizantina e per i suoi mosaici che coprono le pareti e i soffitti.

La basilica ospita anche una serie di reliquie importanti tra cui la reliquia dell'evangelista San Marco e una serie di tesori artistici come la Pala d'Oro e le icone bizantine.

La basilica è aperta tutti i giorni della settimana e offre un'esperienza unica per immergersi nella storia e nella cultura di Venezia.

Serata al Casinò

Il Casinò di Venezia è uno dei più antichi casinò del mondo e un'attrazione unica per gli amanti del gioco d'azzardo.

Fondato nel 1638, offre una vasta gamma di giochi da tavolo come il blackjack, la roulette, il poker e le slot machine.

Il Casinò di Venezia offre un programma di intrattenimento che include spettacoli dal vivo e concerti.

Il casinò è aperto tutti i giorni della settimana e offre un'esperienza divertente per tutti gli adulti.

È importante ricordare che il gioco d'azzardo può essere pericoloso se non si controlla e si gioca con moderazione.

Fare un giro in gondola

Fare un giro in gondola è un'esperienza unica per vedere Venezia da una prospettiva diversa e ammirare i suoi canali, i suoi palazzi e la sua cultura.

Una gita in gondola è un modo romantico per vedere la città e per assaporare l'atmosfera tranquilla e rilassante dei canali.

Durante il giro, potrete ammirare i famosi ponti di Venezia come il Ponte di Rialto e il Ponte degli Scalzi, così come i palazzi storici e le chiese lungo il percorso.

Le gondole sono disponibili per escursioni guidate o per noleggio privato e sono un'attrazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Visitare l’isola di Murano

L'Isola di Murano è un'escursione imperdibile per chi visita Venezia, è famosa per la produzione di vetro soffiato artigianale e per la sua storia e tradizione secolare nella lavorazione.

L'isola è raggiungibile con una breve traversata in traghetto dalla città e una volta arrivati potrete visitare i numerosi negozi e i laboratori di vetro dove potrete vedere gli artigiani all'opera, acquistare oggetti in vetro di qualità e conoscere di più sulla storia e la tradizione dell'isola.

Una volta a Murano, potrete anche visitare i suoi musei del vetro e le sue chiese medievali.