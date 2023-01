Vercellesi (indisciplinati) al volante: 21.643 sanzioni; 240 incidenti; 63 sequestri

Refrattario a lasciare l'auto in garage. E pure indisciplinato. Anche nel 2022 il "vercellese al volante" non si è distinto per la diligenza nell'osservare le norme del Codice della Strada. A dirlo sono i numeri.

Nell'anno appena trascorso la Polizia locale del capoluogo ha contestato 21.643 violazioni a norme del codice stradale: 10.300 di queste relative a varie tipologie di sosta abusiva; 37 le patenti ritirate dai soli civich del capoluogo e 197 le sanzioni comminate per l'omessa revisione dei veicolo. Sono inoltre stati operati 17 fermi e 63 sequestri amministrativi di veicoli, 58 dei quali per mancanza di copertura assicurativa. Un'omissione gravissima non solo perché la Rc auto è obbligatoria, ma anche perché in caso di incidente un'eventuale vittima non riceverebbe alcun tipo di risarcimento né per i danni al mezzo e nemmeno per quelli alla salute.

Nel complesso, rispetto al 2021, le violazioni accertate sono aumentate, anche se lievemente, mentre sono diminuiti gli incidenti con lesioni sui quali è intervenuta la Polizia locale. Il personale comunale ha rilevato 240 sinistri nessuno dei quali ha avuto esiti mortali; in 114 casi è stato necessario far ricordo alle cure mediche mentre gli altri 126 hanno avuto solo danni materiali. In sei circostanze una delle vetture coinvolte è fuggita dopo l'incidente ma in tre casi, grazie alle telecamere, è stato possibile individuare l'automobilista coinvolto. Mancata precedenza e distrazione restano i principali fattori individuati all'origine degli incidenti in città.

Infine un dato amministrativo: nel 2022 sono stati rilasciati o rinnovati 417 permessi per invalidi e 2.871 permessi per l'accesso alla Ztl.