Cena e musica di qualità: i concerti all'Isola partono alla grande

Ultimi posti disponibili, al Circolino dell'Isola, per il concerto, anticipato da una cena, che, sabato 21 gennaio, apre la rassegna "Isola in musica".

A presentare il cartellone sono Claudio Saveriano, musicista e direttore artistico degli appuntamenti, il presidente del Circolino, Francesco Roger Ruggiero e Daniela Ciusano per il Comitato Rione Isola che, come sempre, incoraggia gli appuntamenti destinati a far rivivere il quartiere.

Una rassegna di quattro concerti, con musicisti professionisti e giovani che si stanno facendo strada nel panorama artistico. «L'Isola in musica» debutta sabato sera, con un format originale, pensato dal direttore artistico Claudio Saveriano per offrire un appuntamento musicale di qualità accompagnato da una cena a tema, cucinata dai volontari del Circolino di via Trieste 2, con la supervisione di uno chef professionista.

A presentare la rassegna, insieme a Saveriano, sono Francesco Ruggiero, presidente del Circolino, con Marcello Motaran, uno dei componenti del direttivo, e Daniela Ciusano, del Comitato Rione Isola che, da sempre, collabora e promuove le iniziative culturali, artistiche e sportive nel quartiere.

«L'idea - spiega Saveriano - è di creare una rassegna in cui sia possibile ascoltare vari generi di musica, proposta da professionisti e da giovani di talento che abbiano prodotto un progetto su misura per l'appuntamento».

Si parte sabato con il «Moving Quartet» quartetto strumentale nato all'interno del Cvm: a comporlo Alberto Bocchino, chitarrista allievo di Angelo Gilardino, Stefano Profeta al contrabbasso, il pianista Davide Calvi e Saveriano alla batteria. A precedere la serata, una cena con menù regionale: baccalà mantecato, acciughe al verde, polenta e baccalà (gorgonzola per i vegetariani) bevande e caffè. La serata parte alle 20 con la cena e prosegue alle 21,30 con il concerto, durante il quale si ascolterà musica senza distrazioni. Per motivi logistici e di spazio è richiesta una prenotazione obbligatoria al 349.1282131.

Sabato 28 gennaio omaggio a Pino Daniele con la voce di Giulia Cancedda: “Cance” è un'artista presente in diverse rassegne ed è docente di canto alla Vallotti.

Il 4 febbraio sarà in scena «Et-No Trio», formazione di studenti del conservatorio all'interno con il batterista Pietro Giovanninetti, allievo di Saveriano. Sul palco, con loro, il vibrafonista Marco Bianchi. «Un'occasione di confronto offerta a giovani che si stanno facendo strada nel mondo della musica» spiega Sveriano, che ha poi riproposto la stessa formula anche per l'appuntamento del 18 febbraio quando saranno i giovanissimi «Four Jam» a misurarsi con il sax di Francesco Aroni Vigone, special guest della serata che vuole riportare il pubblico nel clima anni '50 e '60 di Miles Davis.

Tutte le serate sono su prenotazione e la cena, cucinata dai cuochi volontari del Circolino insieme a uno chef professionista, saranno ispirate ai concerti della serata.