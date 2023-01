Forza Pro prepara la trasferta per il derby

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di domenica 29 gennaio a Novara, in occasione del derby. Il ritrovo è fissato per le 13,15 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza entro le 13,30 e quota di partecipazione fissata in 5 euro.

Le prenotazioni verranno raccolte sabato 21 gennaio al consueto banchetto informativo allestito all'ingresso Gradinata Nord dello stadio, dalle ore 14,00 fino all'inizio della partita. Riprenderanno poi martedì 24 gennaio Da Tommy, in via San Paolo 8 a Vercelli, telefono 0161.258323 (giovedì pomeriggio chiuso).

«Si invitano tutti gli interessati a iscriversi tempestivamente e a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media».