Dorme in auto dopo lo sfratto, novarese 64enne muore a Mortara

Aveva trascorso la notte all'interno della propria auto parcheggiata in via Lomellina a Mortara, di fronte alla Bennet, un uomo di 64 anni originario di Borgo Lavezzaro: stando alle prime ricostruzioni ha accusato un malore o forse non ha retto alle temperature rigide di questi ultimi giorni, che non gli hanno dato scampo.

Il conducente oramai privo di vita è stato notato riverso all'interno dell'Opel Corsa, da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi, questa mattina (mercoledì) poco dopo le 10:15.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, un'automedica e un'autoinfermieristica, coadiuvate dai Vigili del fuoco di Mortara che hanno rotto il vetro dell'auto per cercare di portare i soccorsi all'uomo.

Purtroppo non c'è stato niente da fare per il 64enne e ne è stato constatato il decesso sul posto.

In via Lomellina sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.