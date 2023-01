Preventivo Assicurazione: i vantaggi dell’abolizione del tacito rinnovo

Ancora largamente presente in molti rami assicurativi, il tacito rinnovo è una pratica commerciale che comporta il rinnovo automatico di un contratto in essere salvo disdetta, di solito almeno 30 giorni prima della scadenza. A seconda delle aziende la disdetta può avvenire telefonicamente, via email oppure tramite raccomandata A.R. o PEC.

Nel ramo assicurativo RCA il tacito rinnovo è stato abolito con il Decreto-legge n.179 del 12 dicembre 2012, con effetto retroattivo a partire dal primo gennaio 2013. Oltre al tacito rinnovo il decreto è intervenuto stabilendo la durata della Responsabilità Civile Autoveicoli in ragione di un anno, indicando in 15 giorni il periodo di comporto, successivo alla scadenza, in cui l’utente ha la possibilità, se lo vuole, di cambiare Assicurazione. Oltre i 15 giorni di comporto dalla scadenza della precedente polizza assicurativa, l’utente risulterà privo di copertura con tutti i rischi e le problematiche del caso.

Nonostante i 15 giorni previsti per legge, conviene sempre muoversi per tempo nel rinnovare un contratto assicurativo o nello stipularne uno con un’altra Compagnia. Portarsi troppo a ridosso della scadenza potrebbe dar luogo a scelte frettolose e non soddisfacenti.

Muoversi per tempo significa anche dotarsi in anticipo di un preventivo assicurazione o anche di più di uno, facendo riferimento ai cosiddetti preventivatori, software online che, tramite l’inserimento di pochi dati, permettono di ottenere numerosi preventivi in pochi minuti.

I vantaggi derivanti dall’abolizione del tacito rinnovo sono numerosi e piuttosto evidenti. Se si desidera rimanere con la propria Compagnia assicurativa è sufficiente accettare la proposta di rinnovo che la Compagnia fa circa un mese prima della scadenza.

Chi opera online come ConTe.it, permette ai clienti di rinnovare la propria polizza direttamente in Area Personale. ConTe.it, operante in Italia dal 2008, è un marchio di Admiral Group, leader nella distribuzione di polizze online.

Con l’abolizione del tacito rinnovo è venuta meno anche la necessità di inviare una disdetta scritta alla Compagnia con la quale non si intende più rinnovare. Sarà sufficiente non aderire all’offerta. Col decadere di un contratto assicurativo per mancanza di rinnovo, decadono anche le garanzie accessorie legate a quel contratto e attivate contestualmente alla polizza RC Auto.

Attenzione, però, al rovescio della medaglia. Senza il rinnovo automatico si può incorrere nel rischio, improbabile ma non impossibile, di non ricordarsi di rinnovare per tempo la propria polizza assicurativa, correndo così il grave pericolo di circolare senza copertura.