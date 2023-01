Scontro sul ponte del canale Cavour

Scontro tra due auto, intorno alle 15,30 di giovedì, all'altezza del ponte sul canale Cavour a Balocco.

Un incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi per i conducenti coinvolti ma che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto la squadra del distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Santhià si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e della strada, mentre i Carabinieri di Arborio hanno lavorato alla ricostruzione della dinamica e la Croce Rossa di Vercelli si è occupata di prestare le cure sanitarie.