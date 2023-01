Engas Hockey Vercelli, Elia Petrocchi si presenta: "Qui mi sono sentito da subito a casa"

Elia Petrocchi, recente acquisto di Engas Hockey Vercelli della sessione invernale di mercato, si presenta alla città e ai tifosi. “Vengo da Sarzana, ho trascorso gli ultimi due anni a Forte dei Marmi, prima in serie A2 e poi in A1. Ora, grazie a mister Roberto Crudeli sono arrivato a Vercelli”.

La presenza dell’allenatore toscano è stata un fattore importante per la scelta del ventenne: “Quando mi ha chiamato, mi ha trasmesso subito fiducia, facendomi venire qui per giocare, accumulando minuti e, soprattutto, col fine di migliorare sotto la sua guida. Mi sono trovato molto bene con la squadra che mi ha dato immediatamente una mano ad inserirmi. Allenamento dopo allenamento, questa amalgama sta crescendo sempre di più”.

Il pensiero va subito all’aspetto concreto del campionato in cui HV è attesa dal Montebello in terra veneta, sabato prossimo (21 gennaio, fischio d’inizio alle 20.45): “Per noi si tratta di una trasferta fondamentale, anche in ottica classifica. Siamo reduci da una buona partita a Follonica il cui risultato, purtroppo, non è stato quello che avremmo voluto. A Montebello daremo il cento per cento per portare a casa i tre punti. A Trissino contro una grande squadra, invece, non è stata certo la nostra miglior partita: ne siamo consci e desideravamo fare subito una buona prestazione a Follonica, cosa che, ribadisco, penso ci sia riuscita”.

Petrocchi conclude con un altro elogio d’insieme per i compagni: "Un po’ tutti, dai veterani ai più giovani, mi hanno fatto sentire come fossi a casa”.