Vasto incendio in una legnaia: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Incendio, nella notte, in un vasto deposito legna a uso domestico a Roasio. Per mettere in sicurezza la struttura e tutta l'area circostante in cui si trovano abitazioni, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo e, in supporto, le squadre volontarie dei distaccamenti di Romagnano Sesia e Cossato che hanno collaborato con l'autobotte all'approvvigionamento idrico necessario allo spegnimento.