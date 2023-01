Al Centro Eos 1100 euro grazie a Soroptimist e Confagricoltura Donna

Ammontano a 1.100 euro i fondi destinati al Centro antiviolenza Eos e raccolti grazie alla distribuzione delle clementine IGP della campagna di Confagricoltura Donna e Soroptimist International Club Vercelli e Città di Vercelli. Mercoledì mattina, nei locali di via Fratelli Garrone sede del centro, il contributo è stato consegnato nel corso di un incontro con la stampa.

«Abbiamo scelto questa sede per far conoscere Eos il più possibile - ha detto l'assessore alle Politiche Sociali Ketty Politi -. La sede, inaugurata nell’aprile del 2019, è un punto di ascolto e un luogo di accoglienza e sostegno delle donne che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. Oggi siamo felici di questa donazione, che sarà sicuramente utile al centro. L'attenzione sulla tematica della violenza sulle donne non deve mai attenuarsi».

Oltre cento le donne che si sono rivolte alla struttura nel corso del 2022: a ricordarlo la responsabile Paola Arlone: «La maggior parte di loro ha intrapreso percorsi di sostegno psicologico, legale, di sostegno al reddito e, in una ventina di casi circa, è stato necessario procedere all'inserimento in strutture protette che hanno consentito alle vittime di sfuggire alla spirale della violenza. Sottolineo l'importanza della prevenzione a cui prestiamo molta attenzione, tanto che stiamo programmando incontri anche nelle scuole secondarie di secondo grado».

Paola Brovelli della Cooperativa Liberazione e speranza, che gestisce il centro, ha descritto così il loro operato «Lavorando anche in collaborazione con Asl e con le forze dell'ordine, abbiamo creato un luogo d'ascolto sicuro e protetto».

Il numero a cui rivolgersi in caso di necessità è il 1522 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

A tracciare il bilancio della campagna di distribuzione delle clementine sono invece Natalia Bobba, presidente di Confagricoltura Donna, e le presidenti del Soroptimist Rita Chiappa (che ha da poco terminato il mandato) e Lucia Ruzzante, attualmente in carica.

«Siamo soddisfatti del risultato ottenuto con Soroptimist, è il secondo anno di collaborazione - spiega Bobba – la cittadinanza ha risposto molto bene all'iniziativa e abbiamo avuto modo di vendere tutte le clementine che avevamo a disposizione».

«Ho appena intrapreso il cammino come presidente del Soroptimist - spiega Ruzzante - questa iniziativa è tra le prime a cui ho avuto modo di partecipare ed è di grande valore».

La past president Rita Chiappa aggiunge che «E' stata una campagna positiva con un ottimo riscontro, spero che il nostro contributo sia veramente utile a sostenere la donne in difficoltà».