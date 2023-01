Calcio vercellese: risultati e tabellini del weekend

ECCELLENZA

Un punto per muovere la classifica ottenuto contro il coriaceo Cossato di Maurizio Braghin, squadra che annovera tra le sue fila gli ex Rainero e Mancuso. L’Alicese/Orizzonti non trova la via della rete, ma non corre pericoli nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Pasinato. Nel prossimo turno sfida salvezza a Venaria.

Alicese/Orizzonti – Cossato 0-0

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mane Schettino, Moussaif Pasinato S. Clerici, Keita (dal 61’ Franchini) Gai (dal 77’ Diadoro) Edailili (dall’85’ Pelle) Caamano Fiorenza. A disp: Faccio, Berruti, Petrocelli, Imberti, Verna, Angeli. All. Mellano.

PROMOZIONE

L’LG Trino dilaga nei confronti dello Sparta Novara (un passato in serie D), dopo aver subito il pareggio degli ospiti. Sblocca la partita l’eterno Bernabino, lo mettono al sicuro Vergnasco con una doppietta e Passannante. Terzo posto confermato, peccato che Bellinzago e Pro Novara (entrambe vittoriose) non conoscano ostacoli e mantengano il vantaggio inalterato. Prossino turno in trasferta con la Juve Domo.

LG Trino – Sparta Novara 5-1

LG Trino: Berruti, Buscaglia Roberto, Pane (dal 78’ Fedeli) Marteddu Meo Defilippi (dall’81’ Verbano), Passannante (dal 72’ Maino) Birolo Vergnasco (dal 68’ Pasini) Bernabino Brugnera (dall’87’ Osenga). A disp: Cerruti, Baggio, Oudadess, Ferrara. All. Yon.

Marcatori: al 2’ Meo Defilippi, al 36’ Bernabino, al 50’ e al 70’ Vergnasco, al 75’ Passannante

La resistenza del Bianzè dura esattamente poco meno di mezz’ora, poi la Pro Novara azzecca la giocata buona e in cinque minuti mette al sicuro il risultato. Gli azzurri di Costanzo non riescono a reagire e chiudono con una sconfitta. La rivincita però può essere vicina se si considera che domenica prossima all’Ariagno arriva il Vigliano, ultimo con appena due pareggi in carniere. Occasione da sfruttare senza tentennamenti.

PRO NOVARA – BIANZE’ 2-0

Bianzè: Perucca, Tornari Valrosso, Stesina (dal 60 Ghannay), Corinaldesi, (dal 46’ Urena) Federico, Carena Provera (dal 65’ Manfredini) Anselmino (dal 70’ Mahmood) Parrinello (65’ Baraye) Perinetti. A disp: Mhreti, Azhar, Bortone, Rega. All. Costanzo.

1^ CATEGORIA

Vittoria di prestigio per il Santhià che sbanca il campo del Vallecervo Andorno. Un successo che rilancia ampiamente i granata in gol con Messano e Ferrero. Centroclassifica più vicino e prossimo match con La Vischese che può consolidare l’ascesa santhiatese.

VALLECERVO ANDORNO – SANTHIA’ 1-2

Santhià: Naim, Giorgi Mazzitelli, Pairotto (dal 73’ Barhoumi) Rhiane Ferrero (dall’85’ D’Andrea), Dosso Moustafa (dall’84’ Tallia) Messano (dal 46’ Cogliati) Torta Aleinikov. A disp: Groppo, Vitali, Carlino, Sacchi, Berlinghieri. All. D’Agostino

Marcatori: all’8’ Messano, al 37’ Ferrero

ALTRI RISULTATI

QUARONESE – VIRTUS VERCELLI 2-1

CIGLIANO – SIZZANO 1-1

MONTANARO – PRO PALAZZOLO 2-1