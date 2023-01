"Le Bambine di Terezin" in scena al Piccolo Studio

Vercelli si avvicina alla Giornata della Memoria con un primo appuntamento in programma giovedì 19 gennaio alle 17,30. Al Piccolo Studio, Faber Teater porta in scena "Le Bambine di Terezin", monologo di Paola Bordignon con la regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone. L'appuntamento è organizzato dalla Biblioteca.

Pensato anche per un pubblico di adolescenti, lo spettacolo porta in scena la vita all'interno della piccola città-fortezza, dove vennero internati intellettuali, docenti, artisti e migliaia di bambini e ragazzi: una cittadina posta a cento chilometri circa da Praga, dove tra il 1942 e il '45, spacciata per lager modello ma dove, in realtà si moriva come in tutti gli altri campi di concentramento. A Terezin, tuttavia, si compì una sorta di miracolo con l'impegno degli adulti a creare scuole per i più piccoli, e l'impegno di intellettuali e artisti di continuare a esercitare la propria arte. In questo luogo nasce e viene messo in scena Brundibar, opera per bambini in cui si canta della lotta contro il tiranno.

«Le Bambine di Terezin» racconta di questo luogo, abitato da persone che resistono all'abbrutimento facendo musica, fanno teatro, poesie e restano umani grazie all'arte e alla cultura. E racconta dei bambini, dei 4000 disegni realizzati durante i laboratori d'arte e che si salveranno dalla liquidazione del campo offrendo una testimonianza unica e drammatica.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.