Sequestrati più di 500 grammi di hashish e 7000 euro, quattro arresti

Nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto alla criminalità diffusa e traffico di sostanza stupefacente, personale della Polizia di Stato di Biella con la collaborazione della Questura di Vercelli nella notte tra domenica e lunedì hanno tratto in arresto a Gattinara quattro soggetti responsabili a vario titolo di concorso nella detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Gli arrestati sono due cittadini marocchini e due italiani: hanno tra i 20 e i 30 anni e sono tutti residenti tra le due province.

L’attività è poi sfociata anche nel sequestro di più di 500 grammi di hashish e 7000 euro di denaro in contante. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria con conseguente applicazione di due misure cautelari in carcere (per i due stranieri), un arresto domiciliare e un obbligo di firma (per i due italiani).