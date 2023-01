"Propulsione che passione": al Kiwanis club una serata sull'aerospazio

Si è tenuta giovedì 12 gennaio nei saloni del Circolo Ricreativo la prima conviviale dell’anno del Kiwanis Club Vercelli presieduto da Laura Bellini, con gradito ospite Lorenzo Casalino, docente ordinario di propulsione aerospaziale presso il dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino.

Il tema della serata "Propulsione che passione" è stato molto apprezzato dai numerosi ospiti per la particolare capacità espositiva del relatore che ha saputo far comprendere in modo chiaro e anche simpatico il significato della propulsione aerospaziale, un mondo dove “Il sogno di ieri è la speranza di oggi e la realtà di domani” come disse il pioniere Robert Goddard.

Al termine presidente del Club Laura Bellini, ringraziando gli ospiti per la bellissima e sorprendente serata che ha visto i commensali partecipi e interessati, ha dato appuntamento ai soci per la conviviale del prossimo 26 gennaio, ove sarà ospite Salvatore Falletta, Ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, che tratterà dell’argomento “Come nasce e viene rappresentato il patrocinio tra San Michele Arcangelo e la Polizia di Stato”.