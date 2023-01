Potature, nuove modifiche alla viabilità

Prosegue l'attività di potature delle alberate lungo il tratto di corso De Gasperi che, da piazza Roma, arriva alla piazza del Duomo.

Da oggi, lunedì 16 gennaio e fino al 21 gennaio, dalle ore 7 alle ore 17 in funzione del cantiere stradale sono temporaneamente adottate le seguenti modifiche viarie: è istituito un restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra corso De Gasperi e via Bicheri; i veicoli provenienti da corso De Gasperi hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli già circolanti in piazza Sant'Eusebio; è temporaneamente istituito divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, lungo il

vialetto adibito alla sosta ricompreso tra via Brighinzio e via Bicheri.