"Impariamo a mangiare meglio": conferenza e cena con Slow Food e Gruppo Acquisti Solidale

"Impariamo a mangiare meglio" è il titolo dell'incontro che Slow Food Vercelli organizza il prossimo 27 gennaio alle ore 19 in collaborazione con il Gruppo Acquisto Solidale e l'Associazione Bocciofila Aravecchia.

La serata si apre alle 19 con la conferenza di Marta Foglio, educatrice alimentare e chef vegetariana dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food, dedicata alle buone pratiche di alimentazione, al contrasto allo spreco e alla sostenibilità ambientale. Alle 20 vengono invece presentati i temi delle campagne di Slow Food: "Menù For Change" e "Food For Change" e alle 20,15 aperitivo analcolico con focaccia e pizza rossa da farine biologiche e cereali selezionati. Infine alle 20,30 cena con menù in linea con l’intervento e con le linee guida del Codice Europeo per la prevenzione del Cancro, nonché con le linee guida di Slow Food. Il menù prevede: tartine di burro di montagna al timo selvatico e al pepe; zuppa di ceci e pomodoro; plumcake salato di verdure; barbabietola alla maionese di mandorla e capperi di Salina; frolle all’olio e crema frangipane al limone, accompagnati da vino biologico e thè verde caldo e freddo. Il costo è 25 euro per i soci (Aba, Gas e Slow Food) e 28 per i simpatizzanti.

«Per ragioni logistiche - spiegano gli organizzatori - il momento del convegno è riservato ai partecipanti alla cena e l'iscrizione alla serata comporta di presentarsi entro le ore 19 nei locali di via Natale Palli 48, sede di Slow Food, Gas e Aba».