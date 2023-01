Circolo del Burraco, parte il nuovo corso

Il nuovo anno sociale al Circolo Burraco è iniziato con il torneo della Epifania che ha fatto registrare il tutto esaurito tra i tavoli verdi e incoronato la coppia Rosalba Ce’ ed Enza Pergola, che ha sbaragliato la folta concorrenza nel clima festoso del tradizionale appuntamento.

Tra le novità del nuovo anno, ricco di eventi per richiamare l’interesse di chi si vuole avvicinare al gioco delle pinelle, il Consiglio Direttivo presieduto da Salvatore Russo ripropone il corso per principianti, che si terrà gratuitamente nella sede di via Fratelli Garrone 20 da lunedì 23 gennaio a giovedì 23 febbraio con orario 15.30 - 17.30.

Intanto, domenica 5 febbraio nei saloni del Circolo sarà in programma il Torneo di beneficenza organizzato in collaborazione con International Inner Wheel Club-Distretto Santhià Crescentino a favore del Servizio Psicologia di Asl Vercelli: il ricavato delle offerte tra i partecipanti sarà devoluto all’acquisto di test e strumenti psicodiagnostici per la cura di bambini ed adolescenti.

Il torneo è aperto anche a giocatori non iscritti alla Fibur, la quota di partecipazione è di 15 euro e chiuderà le iscrizioni entro le ore 12 del prossimo 4 febbraio. Per informazioni telefonare al numero 351-2205588.